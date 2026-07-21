Comienza el Torneo Clausura 2026: el mercado de pases, la clasificación a las copas y se define los descensos

Tras el Mundial 2026, el fútbol argentino volverá al ruedo con varios movimientos en el marcado de pases como el regreso de Rodolfo Arruabarrena en Boca y la llegada de Nicolás Otamendi a River. El ganador obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Luego de haber vivido durante un mes y medio el Mundial 2026 , que terminó con la coronación de España, este fin de semana vuelve al ruedo el fútbol argentino y se pondrá en marcha el Torneo Clausura , que tendrá un campeón y determinará la definición a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. Además, se resolverán los dos descensos.

Tras la final del Mundial, cuándo vuelve el fútbol argentino: qué días juegan River y Boca

Para este último semestre del año hubo movimiento en el mercado de pases: River, Boca y el resto de los equipos de Primera División tuvieron varias altas, bajas y movimiento en el banco de suplentes con nuevos entrenadores , entre ellos se destaca la llegada de Jorge Sampaoli en Talleres. La disputa estará marcada por la resolución en simultáneo de la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Copa Argentina.

De esta manera, el Torneo Clausura comenzará este jueves 23 con la fase regular: los 30 equipos divididos en dos zonas . En esta primera instancia se disputarán 14 fechas de todos contra todos en cada grupo, invirtiendo localía respecto al Torneo Apertura en el que se consagró campeón Belgrano de Córdoba . Además, se jugará una fecha de clásicos interzonal pautada para la octava fecha y una fecha adicional interzonal, por sorteo.

Los ocho mejor clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de play-offs, en esta instancia, en cuartos, y semifinales los partidos se definirán en la cancha del mejor clasificado . Mientras que la final será en un estadio neutral, en diciembre.

La definición del Torneo Clausura también marcará la definición de los descensos que serán dos : uno por el peor promedio, y el otro, será el peor ubicado en la tabla anual . Para el año próximo, se mantendrá la cantidad de 30 equipos en Primera, ya que habrá dos ascensos y dos ascensos de la Primera Nacional.

Tabla de promedios se definirá con la suma de los puntos de los 32 partidos de la primera fase -sumados el Apertura y el Clausura- más las dos temporadas anteriores. Además, se divide por la cantidad de partidos disputados. El último (30°) descenderá a la Primera Nacional 2026. En caso de igualdad, habrá un partido desempate.

Los mejores dos ubicados jugarán la Copa Libertadores 2027, en tanto el tercero tendrá un cupo para la fase previa 2. Del 4° al 9° puesto se clasificarán en la próxima Copa Sudamericana. En tanto, quienes sean los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberarán su lugar, en caso de estar en puestos de clasificación.

En caso de que un equipo argentino gane la Libertadores o Sudamericana 2026, podrá liberar un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual.

Por otra parte, además el ganador del Clausura estará habilitado para disputar la obtención de otros títulos:

Trofeo de Campeones: campeón del Torneo Apertura vs. campeón del Torneo Clausura

campeón del Torneo Apertura vs. campeón del Torneo Clausura Supercopa Internacional: campeón de Liga vs. ganador del Trofeo de Campeones

campeón de Liga vs. ganador del Trofeo de Campeones Supercopa Argentina: ganador del Trofeo de Campeones vs. campeón de Copa Argentina

ganador del Trofeo de Campeones vs. campeón de Copa Argentina Recopa de Campeones: se jugará un triangular entre el ganador de la Copa Argentina, ganador de la Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Mercado de pases del Clausura: todos los movimientos

Aldosivi

Con Ismael Damonte en el banco de suplentes, logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina tras superar a River y para este semestre tendrá en total de 10 caras nuevas.

Altas: Matías Godoy (Estudiantes), Elías López (San Martín de Tucumán), Joaquín Pombo (Independiente del Valle), Lucas Acosta (Lanús), Leonardo Sigali (NK Lokomotiva), Lucas Castro (Gimnasia), Bautista Dadín (River), Nicolás Linares (Gimnasia de Mendoza), Eric Ramírez (Huracán), Andrés Chávez (Almagro).





Matías Godoy (Estudiantes), Elías López (San Martín de Tucumán), Joaquín Pombo (Independiente del Valle), Lucas Acosta (Lanús), Leonardo Sigali (NK Lokomotiva), Lucas Castro (Gimnasia), Bautista Dadín (River), Nicolás Linares (Gimnasia de Mendoza), Eric Ramírez (Huracán), Andrés Chávez (Almagro). Bajas: Emanuel Iñíguez (Deportivo Morón), Axel Werner (Rosario Central), Sebastián Moyano, Guillermo Enrique, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez, Fernando Román (Defensa y Justicia), Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Franco Leys, Rodrigo Márquez, Junior Arias (Rangers), Lautaro Chávez, Alejandro Villarreal (Santos), Mauro da Luz.

Argentinos Juniors

Nicolás Diez continúa en su cargo y, por el momento, cuanta con solo un refuerzo y sufrió cinco bajas.

Altas: Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia).





Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia). Bajas: Leandro Lozano (Boca), Leandro Fernández (Defensa y Justicia), Enzo Pérez (Deportivo Maipú), Federico Fattori (Talleres), Román Riquelme (Talleres)

Atlético Tucumán

Julio César Falcioni también es uno de los entrenadores que siguen en el banco de suplentes para este semestre. Hasta el momento solo tendrá una cara nueva y la misma cantidad de huida.

Altas: Julián Fernández (Palestino)

Julián Fernández (Palestino) Bajas: Alexis Segovia (regresó a Lanús)

Banfield

El Taladro, con Pedro Troglio a cargo del equipo no tuvo movimientos en el marcado de pases, salvo la salida de cuatro jugadores.

Altas: ninguna

ninguna Bajas: Sergio Vittor (Chacarita), Nicolás Colazo (Quilmes), Mauro Méndez (regresó a Estudiantes), Juan Iribarren

Barracas Central

Damián Ayude, que llegó al banco de suplentes del Guapo en reemplazo de Rubén Darío Insúa, no tuvo modificaciones en el armado del equipo, ya que no llegó ningún refuerzo, pero sí tuvo solo una baja

Altas: ninguna

ninguna Bajas: Facundo Bruera (regresó a San Lorenzo)

Belgrano

El campeón del Torneo Apertura, seguirá con Ricardo Zielinski en el banco, contará casi con el mismo plantel ya que no tuvo altas, pero sí la baja de Tomás Castro que se fue a Central Norte.

Boca

Contará con el regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes y marcará el segundo ciclo del Vasco en el bando de suplentes del Xeneize. En el mercado de pases, los dirigentes consiguieron tres refuerzos, entre ellos, también marcará el regreso de Sebastián Villa, pero también hubo una salida de 5 jugadores, entre ellos, Edinson Cavani y Ander Herrera.

Altas: Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Álvaro Montero (Vélez), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia)

Leandro Lozano (Argentinos Juniors), Álvaro Montero (Vélez), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) Bajas: Edinson Cavani, Ander Herrera, Nicolás Orsini, Agustín Martegani (Independiente Medellín), Lucas Janson (Gimnasia LP)

Central Córdoba

Tras la intempestiva renuncia de Lucas Pusineri por motivos personales, actualmente, el plantel profesional está bajo la conducción interina del cuerpo técnico conformado por Matías Villavicencio y Emiliano Romero, a la espera de la contratación del nuevo técnico.

Altas: Felipe Aguilar (Deportivo Cali)

Felipe Aguilar (Deportivo Cali) Bajas: Agustín Quiroga (regresó a Independiente)

Defensa y Justicia

Julio Vaccari llegó en reemplazo de Mariano Soso.

Altas: Fernando Román (Aldosivi), Leandro Fernández (Argentinos Juniors), Matías Borgogno (San Martín SJ)

Fernando Román (Aldosivi), Leandro Fernández (Argentinos Juniors), Matías Borgogno (San Martín SJ) Bajas: Abiel Osorio (Elche), Tomás Escalante, Ever Banega, Marcos Ledesma (Instituto), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga)

Deportivo Riestra

Guillermo Duró seguirá en su carga y, por el momento cuenta con 4 refuerzos y 5 bajas.

Altas: Marino Arzamendia (Olimpia), Ignacio Gariglio (Bolívar), Braian Sánchez (Bengaluru), Thiago Lauro (Deportivo Morón)

Marino Arzamendia (Olimpia), Ignacio Gariglio (Bolívar), Braian Sánchez (Bengaluru), Thiago Lauro (Deportivo Morón) Bajas: Mateo Ramírez (Colegiales), Johnson Nsumoh, Justo Rodríguez, Manuel Airllo, Jonathan Herrera (Sarmiento)

Estudiantes de La Plata

Alexander Medina continuará en su cargo y de las caras nuevas son solo 3, que regresan al club, mientras que tan solo sufrió dos bajas.

Altas: Mauro Méndez (volvió de Banfield), Alexis Manyoma (volvió de Colorado Rapids), Luciano Giménez (volvió de Huracán)

Mauro Méndez (volvió de Banfield), Alexis Manyoma (volvió de Colorado Rapids), Luciano Giménez (volvió de Huracán) Bajas: Gonzalo Piñeiro (Kalamata FC) y Matías Godoy (Aldosivi)

Estudiantes de Río Cuarto

El nuevo entrenador es Rubén Forestello, en reemplazo de Gerardo Acuña.

Altas: Juan Garro (Atlético Grau), Lucas Bruera (Carabobo), Yeison Moreno, Fernando Rodríguez (Fadep), Agustín Quiroga (Independiente), Gonzalo González (Gimnasia), Ibrahim Hesar (llega libre).

Juan Garro (Atlético Grau), Lucas Bruera (Carabobo), Yeison Moreno, Fernando Rodríguez (Fadep), Agustín Quiroga (Independiente), Gonzalo González (Gimnasia), Ibrahim Hesar (llega libre). Bajas: Ramón Ábila, Tobías Ostchega (América Mineiro), Tobías Leiva, Renzo Bacchia, Tomás Olmos, Fernando Bersano (Deportivo Madryn), Nicolás Morro (Defensores de Belgrano), Mauro Molina, Jeremías Ramponi, Mauricio Tevez (Chaco For Ever), Agustín Morales (Atlanta)

Gimnasia de Mendoza

Darío Franco también mantiene su puesto en el banco de suplentes en Mendoza.

Altas: ninguna

ninguna Bajas: Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Tobías Cervera (Rosario Central), Tomás Ortiz, Nicolás Linares (Aldosivi), Tomás O'Connor, Juan Pablo Álvarez (Gimnasi -M-)

Gimnasia La Plata

Ariel Pereyra, quien sigue en el Lobo, contará con dos altas y tres bajas.

Altas: Harlen Castillo, Lucas Janson (Boca -a préstamo-)

Harlen Castillo, Lucas Janson (Boca -a préstamo-) Bajas: Lucas Castro (Aldosivi), Gonzalo González (Estudiantes de Río Cuarto), Juan de Dios Pintado (cedido a Unión)

Huracán

Diego Martínez no tiene, hasta el momento, caras nuevas, pero sí sufrió la baja de 3 jugadores

Altas: ninguna

ninguna Bajas: Luciano Giménez (regresó a Estudiantes), Milton Ríos (San Martín de San Juan), Eric Ramírez (cedido a Aldosivi)

Independiente

Gustavo Quinteros tiene un solo refuerzo y es nada más ni nada menos un jugador nacido de la cantera del club: Maxi Meza volverá a vestir la camiseta del Rojo tras su salida de River

Altas: Maximiliano Meza (River)

Maximiliano Meza (River) Bajas: Nicolás Freire (Libertad), Milton Valenzuela (Atlas), Federico Mancuello, Ignacio Malcorra

Independiente Rivadavia de Mendoza

Alfredo Berti sigue en el cargo, pero tendrá la baja más sensible de Sebastián Villa que se fue a Boca.

Altas: ninguna

ninguna Bajas: Sebastián Villa (Boca), Nahuel Arena (Macará), Bautista Dadín (regresó a River y pasó a Aldosivi)

Instituto

Diego Flores seguirá siendo el entrenador.

Altas: Marcos Ledesma (Defensa y Justicia)

Marcos Ledesma (Defensa y Justicia) Bajas: ninguna

Lanús

Mauricio Pellegrino también continúa en su cargo.

Altas: Allan Wlk (Recoleta FC), Alexis Segovia (regresó de Atlético Tucumán)

Allan Wlk (Recoleta FC), Alexis Segovia (regresó de Atlético Tucumán) Bajas: Bruno Cabrera (San Martín de Tucumán), Lucas Acosta (Aldosivi), Alexis González (Los Andes)

Newell's

El entrenador Frank Darío Kudelka cuenta con tan solo dos caras nuevas para este semestre y cinco bajas.

Altas: Franco Escobar (Peñarol), Lautaro Gianetti (Antalyaspor)

Franco Escobar (Peñarol), Lautaro Gianetti (Antalyaspor) Bajas: Juan Ignacio Méndez, Gabriel Risso Patrón (Colón), Michael Hoyos (Sporting Cristal), Franco García (Colón), Thiago Gigena (Cancún FC)

Platense

Walter Zunino continúa en cargo

Altas: ninguna

ninguna Bajas: Felipe Bussio (regresó a Vélez), Benjamín Bosch (regresó a Vélez)

Racing

Tras la salida de Diego Costas, la dirigencia de La Academia acordó la llegada de Juan Pablo Vojvoda, quien ya cuenta con 3 refuerzos y la baja de Bruno Zuculini.

Altas: Ulises Ortegoza (Talleres), Alfonso Espino (Rayo Vallecano), Matías Kranevitter (Fatih Karagümrük)

Ulises Ortegoza (Talleres), Alfonso Espino (Rayo Vallecano), Matías Kranevitter (Fatih Karagümrük) Bajas: Bruno Zuculini (Nacional de Uruguay)

Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico del plantel profesional masculino.



El entrenador ya firmó su contrato con La Academia, hasta junio de 2027, junto al presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja y comandó el primer entrenamiento del semestre,… pic.twitter.com/BM4x7HHvC9 — Racing Club (@RacingClub) June 22, 2026

River

Recientemente eliminado de la Copa Argentina, Eduardo Coudet tiene confirmados 5 refuerzos, entre ellos, el del futbolista mundialista, Nicolás Otamendi, y contará con los regresos al club de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Pero sobre todos, para este semestre sintió la baja de 9 futbolistas.

Altas: Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González

Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González Bajas: Maximiliano Meza (Independiente), Paulo Díaz (Atlanta United), Franco Armani (Atlético Nacional), Sebastián Boselli (vendido al Getafe), Andrés Herrera (vendido al Columbus Crew), Tobías Leiva (Rubio Ñu de Paraguay), Elián Giménez (Sarmiento), Cristian Jaime (Peñarol), Bautista Dadín (Aldosivi)

@RiverPlate

Rosario Central

Jorge Almirón continúa como entrenador del Canalla

Altas: Axel Werner (Aldosivi), Franco Cervi (libre de Celta)

Axel Werner (Aldosivi), Franco Cervi (libre de Celta) Bajas: ninguna

San Lorenzo

Selló el regreso de Néstor Gorosito en reemplazo de Gustavo Álvarez, quien se encontrará solo con un refuerzo y la sensible baja de 9 jugadores, varios de ellos, separadas del plantel.

Altas: Juan Pablo Álvarez (Gimnasia -M-)

Juan Pablo Álvarez (Gimnasia -M-) Bajas: Jhohan Romaña (León), Luciano Vietto, Guzmán Corujo (separado del plantel), Franco Lorenzón (separado del plantel), Gonzalo Alassia (separado del plantel), Francisco Perruzzi (separado del plantel), Mauricio Cardillo (separado del plantel), Gregorio Rodríguez (separado del plantel), Diego Herazo (separado del plantel)

Sarmiento

Cuenta con la continuidad de Facundo Sava

Altas: Iván Arboleda, Julián Mavilla, Jonathan Herrera (Deportivo Riestra)

Iván Arboleda, Julián Mavilla, Jonathan Herrera (Deportivo Riestra) Bajas: ninguna

Talleres

Jorge Sampaoli es el director técnico del Club Atlético Talleres de Córdoba. Asumió el cargo a mediados de junio de 2026 en reemplazo de Carlos Tevez.

Altas: Federico Fattori (Argentinos Juniors), Román Riquelme (Argentinos Juniors)

Federico Fattori (Argentinos Juniors), Román Riquelme (Argentinos Juniors) Bajas: Ulises Ortegoza (Racing), Guido Herrera (Bahía)

Tigre

Tras la reciente eliminación de la Copa Argentina, Diego Dabove cuenta con un solo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Altas: Lautaro Morales (rescindió en Universidad Central de Venezuela y llega a préstamo de Lanús)

Lautaro Morales (rescindió en Universidad Central de Venezuela y llega a préstamo de Lanús) Bajas: ninguna

Unión

Leonardo Madelón sigue en su cargo.

Altas: Ignacio Malcorra (Independiente), Juan de Dios Pintado (préstamo de Gimnasia)

Ignacio Malcorra (Independiente), Juan de Dios Pintado (préstamo de Gimnasia) Bajas: Mauro Pittón (Tenerife)

Vélez

Guillermo Barros Schelotto no tendrá caras nuevas, pero si varias bajas.