24 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

El conjunto de la Ribera visita Nueva Pompeya este domingo por la tarde. Será el debut de ambos en el inicio de la competencia luego del Mundial.

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Será la primera vez que se enfrenten en Pompeya.

Será la primera vez que se enfrenten en Pompeya.

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Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, debutará en el torneo local este domingo 26 de julio, visitando a Deportivo Riestra por la primera fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El compromiso marcará el inicio de una nueva etapa para el club en la segunda mitad del año mientras espera también continuar desempeñándose en el ámbito internacional.

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Boca, tras vencer a O'Higgins por Copa Sudamericana, llega como candidato a quedarse con los tres puntos frente a un rival que necesita sumar de manera urgente para mejorar su ubicación en la tabla de promedios, en un inicio de temporada complicada para el "Malevo".

El encuentro se desarrollará en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio de Nueva Pompeya. Se trata además de un antecedente particular, ya que representa la primera vez que ambos equipos se enfrentan en este escenario.

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026

E partido se disputará el domingo 26 de julio a las 19.30, en el cierre de la jornada de domingo de la máxima categoría del fútbol argentino. Para este compromiso ya fueron designados formalmente los responsables arbitrales, en donde Hernán Mastrángelo actuará como juez principal dentro del campo de juego, mientras que la revisión mediante VAR quedará a cargo de Lucas Novelli.

El contexto encuentra a ambos equipos con realidades bien distintas. Mientras Deportivo Riestra necesita sumar puntos con urgencia para alejarse de la zona de descenso tras un primer semestre flojo, Boca llega con el impulso anímico luego de la victoria frente a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

Cómo ver Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026, por TV y streaming

La transmisión televisiva oficial para todo el país estará a cargo de la señal ESPN Premium, canal de acceso exclusivo para quienes cuenten con el servicio adicional conocido como "Pack Fútbol" contratado a través de su operador de cable.

Para quienes prefieran seguir el partido de manera online, el encuentro también estará disponible en las plataformas digitales de los principales cableoperadores del país, entre ellas Flow, DGO y Telecentro Play, todas ellas con el mismo requisito de contar con la suscripción activa al abono premium deportivo.

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