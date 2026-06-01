Se terminó el contrato de Claudio Úbeda en Boca: los números del ciclo que sellaron su salida

El Sifón asumió la dirección técnica del Xeneize en octubre del 2025 tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Durante su estadía no logró ningún título y sufrió recientemente la temprana eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

La vuelta a los trabajos de Boca será el 18 de junio en el Predio de Ezeiza con un nuevo cuerpo técnico.

En el inicio del mes de junio, oficialmente Boca está sin entrenador, ya que el contrato con Claudio Úbeda finalizó y la dirigencia con Juan Román Riquelme a la cabeza no le renovará el vínculo, por lo que el Xeneize ya busca a su reemplazante .

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El Sifón llegó al club de la mano de Miguel Ángel Russo como ayudante de campo, pero tras su muerte, el exfutbolista de Racing asumió el cargo en octubre del 2025. Desde entonces, su ciclo tuvo altas y bajas en el juego y el vínculo con los hinchas, que terminó en la reciente e histórica eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos.

En total, Úbeda dirigió 34 partidos, con una efectividad del 59,80%: 18 victorias, 7 empates y 9 derrotas, pero no logró cosechar ningún título. Además, llegó a mantenerse 14 partidos invicto, superando incluso los registros de Diego Martínez y Jorge Almirón.

Esta derrota, sumada al tropiezo ante Huracán en el Torneo Apertura, hizo que la dirigencia decidiera no renovarle el vínculo una vez finalizado el pasado 30 de junio. Ahora, el club busca un nuevo técnico y ya tiene una baja sabida a los nombres que manejaba la dirigencia: Antonio “Turco” Mohamed, de gran presente en México, negó que fuera a llegar al club.

Cuando debutó como técnico cosechó dos victorias , ante Defensa y Justicia y Newell’s, tuvo un tropiezo ante Belgrano , pero tras ello empezó a hilvanar una serie de triunfos en el Torneo Clausura , incluyendo la victoria ante River en La Bombonera , y llegó hasta las semifinales tras eliminar a Talleres y Argentinos Juniors en los playoffs. Pero la caída contra Racing le puso un freno al cierre de esa temporada, aunque obtuvo el pasaje a la Copa Libertadores.

En el primer semestre de este 2026, el invicto renovó las expectativas incluso obteniendo otra victoria frente al Millonario en el Monumental, pero el panorama se desmoronó rápido: en el Torneo Apertura quedó fuera de octavos ante Huracán en La Bombonera, mismo escenario en el que sufrió el golpe ante Universidad Católica por la Libertadores. quedando fuera del certamen en fase de grupos.

boca huracan eliminado

Ahora, los de La Boca, con nuevo DT, deberán pensar en lo que será el partido repechaje para poder ingresar a la Copa Sudamericana. Su rival para los 16avos será O’Higgins, que terminó segundo en el grupo C. La vuelta a los trabajos será el 18 de junio en el predio de Ezeiza.

Cuáles son los técnicos apuntados para reemplazar a Claudio Úbeda

Aunque aún no es oficial el fin del vínculo entre Claudio Úbeda y Boca, Juan Román Riquelme tendría decidido no renovarle y en esa línea, ya busca una opción para que sea el nuevo entrenador de cara al segundo semestre del año y sobre todo para que sea parte del mercado de pases.

Más allá que el mundo Boca se está manejando con total cautela y hermetismo, la danza de nombres comenzó a circular, con algunos entrenadores que tienen trabajo y otros que están disponibles para comenzar a negociar sin inconvenientes.

En esa línea, quienes están en las primeras consideraciones del presidente son Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, que ya está pensando en el Mundial 2026. Además, el nombre que tiene el consenso de todos los hinchas por lógica es el de Ricardo Zielinski, que viene de ser campeón con Belgrano de Córdoba.

Otra alternativa es la de Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata, que dirige en el Atlético Mineiro de Brasil y siempre del gusto del exmediocampista. Al mismo tiempo, vuelven aparecer en escena Cristian “Kily” González y Luis Zubeldía, actualmente en Fluminense.