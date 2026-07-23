23 de julio de 2026 Inicio
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Un gigante de Europa reconoció que quiere a una figura de Boca: "Nos interesa"

Un directivo de un importante club expuso el deseo de incorporar a un futbolista del Xeneize en el mercado de pases. "Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos", afirmó.

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Una figura de Europa busca a un futbolista de Boca.

Una figura de Europa busca a un futbolista de Boca.

El director deportivo de Napoli, Giovanni Manna, expuso el interés del club de contratar al delantero de Boca Exequiel Zeballos en el marco de una de las grandes novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. La situación es de una de las preocupaciones de la dirigencia del Xeneize, ya que se trata de uno de los principales atacantes del plantel.

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Manna brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al deseo de la institución de incorporar a Zeballos. "Como a muchos otros jugadores, lo analizamos en los últimos seis u ocho meses. Estar preparados es parte del juego lo tenemos en cuenta. Las dinámicas del mercado, los equilibrios y otros aspectos cambian. Es un futbolista que nos interesa. Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos. De lo contrario, no", expresó.

"Es un jugador que me gusta, un jugador que interrumpió una trayectoria importante debido a algunas lesiones, pero es muy fuerte. Si están dispuestos a esperarnos, aguardaremos. Su caso es como el de tantos otros. Es lógico que genere más repercusión porque es un jugador de Boca que finaliza contrato", agregó en esta línea.

Exequiel Zeballos.

Exequiel Zeballos.

Por lo pronto, el contrato del delantero con el Xeneize finalizará en diciembre, por lo que se mantiene en contacto con la dirigencia por la definición de su futuro. El futbolista, oriundo de Santiago del Estero, debutó en el club el 18 de noviembre de 2020 contra Newell's y construyó un recorrido con protagonismo creciente, aunque atravesado por momentos de interrupción.

En tal sentido, acumula 140 partidos jugados en el equipo de La Ribera, además de 16 goles anotados y otras 16 asistencias. Su primera gran etapa de consolidación se dio en 2022, cuando logró continuidad y se convirtió en una de las principales variantes ofensivas del equipo. Sin embargo, ese impulso se vio interrumpido el 10 de agosto de 2022, cuando sufrió una fractura de tibia frente a Agropecuario por Copa Argentina, una lesión que lo marginó durante varios meses y frenó su evolución.

Tras su regreso en 2023, el extremo recuperó ritmo de manera progresiva y sumó minutos en el plano internacional, aunque quedó marcado por no haber podido disputar la final de la Copa Libertadores en el Maracaná. Con el correr del tiempo, logró recuperar su lugar dentro de la rotación y volver a ser una pieza confiable en ataque.

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El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, analizó la reciente derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y atribuyó el resultado adverso a la extrema fatiga del plantel.

El dirigente desestimó las múltiples teorías conspirativas surgidas tras la consagración europea. Frente a las versiones sobre una merma futbolística por motivos extradeportivos, el ídolo xeneize enfocó su análisis en el desgaste natural por el formato del torneo.

"Es un torneo en el cual competís esos mano a mano en veinte días. Te tenés que levantar bien y jugar cada tres días. Hay jugadores que se lesionan, que están cansados. Ahora lo vivimos en la final, ¿no?", planteó en una entrevista con TyC Sports.

Con esta postura, el exmediocampista despejó las dudas sobre la actitud del equipo y elogió al rival, pero insistió con el factor físico. "A la Selección se le notó que estaba cansada. Por más que España juega de maravilla, lo hace muy bien, la verdad que hay que felicitarlos, yo creo que Argentina estaba cansada", sentenció.

El desarrollo del encuentro mostró a la selección española con el control total de las acciones. Ante las consultas por la falta de reacción del conjunto de Lionel Scaloni, Riquelme defendió a los jugadores: "Si hubiese tenido un poco más de descanso, el partido hubiese sido otro".

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