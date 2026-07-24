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Estuvo con un jugador de Boca, tuvo una separación conflictiva y ahora apostó al amor otra vez

Una famosa cantante dejó atrás los momentos difíciles en el plano sentimental y le dio una oportunidad al romance.

La cantante se volvió a encontrar con el amor.

La cantante se volvió a encontrar con el amor.

Tras el tormentoso final de su relación con Chelo Weigandt, Ángela Leiva dejó atrás el trago amargo en lo sentimental y apostó nuevamente al amor. La referente de la cumbia volvió a encontrar la ilusión en los brazos de un joven completamente alejado del ambiente de la farándula. Esta nueva etapa llega para traer tranquilidad a su vida personal.

El escándalo por su video en redes sigue sumando consecuencias económicas.
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La primicia se dio a conocer en LAM, donde Pepe Ochoa confirmó que la artista comenzó una historia con un compañero con el que comparte la práctica deportiva en su barrio. “Ella está en un incipiente romance feliz con un compañero de tenis. Se conocieron del barrio“, revelaron al aire durante la emisión. El dato no tardó en despertar la atención de todos en el estudio.

Segundos después, el panelista le puso nombre y apellido al nuevo compañero de la cantante tropical: "Él es muy fachero, se llama Fede Díaz. Tenemos fotos de los dos. Está volviendo a apostar al amor. Nuestra querida, gran cantante, Ángela Leiva“. La revelación de las imágenes confirmó los rumores que circulaban en el ambiente.

Según detallaron en el ciclo televisivo, el flechazo se dio de forma natural en el ámbito cotidiano. "Este chico, el rubio divino, se llama Fede Díaz. Se conocieron jugando al tenis porque ella practica en el barrio donde vive y él va ahí. Tienen muchos amigos en común“, comentaron mientras compartían postales de ambos, celebrando el presente sentimental de la intérprete.

Por qué se habían separado Ángela Leiva y el Chelo Weigandt

A varios meses de la sorpresiva ruptura con Chelo Weigandt, Ángela Leiva rompió el silencio y dio detalles sobre el doloroso desenlace de su relación. En diálogo con Intrusos, la cantante se sinceró sobre el impacto que le generó la distancia: “Con Chelo se terminó. Duró muy poco, pero fue muy intenso. Se terminó, ¿qué querés que te diga? Voy a hablar de cómo me sentí. Yo estuve muy triste. Esta vez, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí, con mis relaciones, realmente creí que era por ahí”.

La intérprete se encargó de dejar en claro que la ruptura no respondió a un detonante puntual de engaño, sino a un cambio repentino en el vínculo: “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. A veces, hay decisiones que uno no toma y duelen porque uno piensa que está en un lugar, proyectando algo, y de un día para el otro, te dicen ‘no, ¿sabés qué? Mejor no’”.

Finalmente, la artista confirmó que la determinación de ponerle fin al romance fue tomada exclusivamente por el exfutbolista de Boca, lo que hizo aún más difícil el proceso de duelo: “Los planes eran siempre juntos, de ambas partes. Pero bueno, un día, una de las partes decidió que no iba más, una decisión unilateral que tomó él, por eso quedé tan triste”.

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