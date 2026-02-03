El jugador debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una lesión y su rehabilitación demandará al menos seis meses. "Ya enfocado en la recuperación para volver lo antes posible", expresó.

El futbolista de Boca Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente debido a una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho que sufrió en la pretemporada, por lo que se estima que su recuperación demandará al menos seis meses.

En su cuenta de la red social Instagram, Battaglia se refirió a la operación a la que se sometió y reconoció sus molestias físicas. "Hoy me toca hacer una pausa para tratar un dolor que venía siendo insoportable y no me permitía estar al 100%" , expresó.

En tal sentido, expuso su gratitud hacia los médicos que lo asistieron e hizo alusión a su rehabilitación: "Gracias Boca Juniors, Jorge Pablo Batista, Lucas Logioco y a toda la gente del Sanatorio de la Trinidad San Isidro Thames por el trato hacia mi familia. Ya enfocado en la recuperación para volver lo antes posible. ¡Gracias por todos los mensajes de apoyo!"

En un principio, el diagnóstico del mediocampista no requería una cirugía. Sin embargo, a pesar de que se sometió a un tratamiento y realizó trabajos diferenciados, continuaba con mucho dolor en la zona, por lo que se lo intervino quirúrgicamente. Por otro lado, la larga recuperación del jugador habilitó que el Xeneize incorpore otro refuerzo en un plazo de 10 días.

Battaglia llegó a Boca en enero de 2025, procedente del Atlético Mineiro. El Xeneize desembolsó u$s1.6 millones para ficharlo hasta diciembre de 2026. Su debut oficial fue el 26 de enero del año pasado en el empate frente a Argentinos Juniors en la Bombonera, con Fernando Gago como DT.

Pronto se fue afianzando en el equipo y jugó el primer semestre completo como zaguero central. En junio disputó el Mundial de Clubes de la FIFA y, luego de eso, pasó a jugar en la mitad de la cancha, haciendo dupla con Leandro Paredes, antes de quedar marginado por su lesión. En total, disputó 35 partidos y anotó 5 goles.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Newell's

Boca venció 2-0 a Newell's en la Bombonera por la tercera fecha de la zona A del torneo Apertura 2026, por lo que se recuperó de la derrota con Estudiantes en la jornada anterior. De esta manera, acumula dos victorias y una caída en lo que va del campeonato.

El próximo partido de Boca será contra Vélez, que el sábado empató 1-1 con Independiente en Avellaneda. El encuentro se llevará adelante el 8 de febrero a partir de las 22:15 en el estadio José Amalfitani y promete ser uno de los cruces más entretenidos de la cuarta fecha del torneo.