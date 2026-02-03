El Senado pedirá tratar la reforma laboral el 11 de febrero

El proyecto de reforma laboral empezará a debatirse en el Senado.
El Senado tiene todo listo para tratar el próximo miércoles 11 de febrero el proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. La información fue confirmada por el senador de la UCR Eduardo Vischi al término de una reunión que se realizó este martes en su despacho.
"Pudimos avanzar en varios temas en los que había dudas y pudimos lograr algún entendimiento. Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11. Esperamos llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto", señaló Vischi.
El senador por Corrientes se refirió también a los posibles cambios en el capítulo fiscal, precisamente en la reducción del Impuesto a las Ganancias de las empresas. "Hasta ahora estamos en duda; es uno de los temas que realmente preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias. Lo estamos limando, tenemos alternativas, va a depender de las últimas reuniones que podamos tener", añadió Vischi.
De la reunión también participaron los senadores Patricia Bullrich, Carlos Arce, Carlos Mauricio "Camau" Espíndola, Beatriz Ávila, Edith Terenzi, Luis Juez, Pamela Verasay y Enrique Goerling.
Precisamente Bullrich remarcó que el acuerdo de los bloques es "que la ley se discuta cuando se tenga que discutir y que no se vaya discutiendo por partes, que no se vaya interpretando parte por parte, generando una gran confusión". De este modo, "la ley y los cambios que se han hecho se van a conocer el día que la estemos discutiendo".
"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", agregó. Al ser consultada sobre si el oficialismo contaba con los votos necesarios para avanzar en la reforma, Bullrich sostuvo: "Creemos que sí. Si no, no pediríamos la sesión".
La CGT no descarta anunciar una medida de fuerza contra la reforma laboral
La Confederación General de los Trabajadores (CGT) anunció que se reunirá de urgencia el viernes en la sede de Azopardo 802 para analizar la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. El consejo directivo analizará la situación de las actuales negociaciones en los diferentes sectores y no se descarta el llamado a un eventual paro nacional.
La conducción sindical se reunirá luego de semanas donde tenía prevista una pequeña gira por el interior con el fin de mantener encuentros con diferentes gobernadores, los cuales, por distintos motivos o "problemas de agenda", no pudieron coordinarse. Este fue el caso del mandatario de Córdoba, Martín Llaryora.
Desde la CGT señalan que persisten gestiones con los líderes provinciales para coordinar posiciones frente al proyecto, que incluye cambios en la normativa laboral y aspectos tributarios que preocupan a sindicatos y gobernadores, según informó Ámbito.
Punto por punto, así es la reforma laboral impulsada por el Gobierno
Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto y habilitando el pago en cuotas.
Período de prueba: pasará a ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente, solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.