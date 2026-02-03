El Senado pedirá tratar la reforma laboral el 11 de febrero

La Cámara alta sesionará el miércoles de la próxima semana para debatir el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Lo anunció el senador de la UCR Eduardo Vischi.

El Senado tiene todo listo para tratar el próximo miércoles 11 de febrero el proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. La información fue confirmada por el senador de la UCR Eduardo Vischi al término de una reunión que se realizó este martes en su despacho.

"Pudimos avanzar en varios temas en los que había dudas y pudimos lograr algún entendimiento. Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11. Esperamos llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto", señaló Vischi.

El senador por Corrientes se refirió también a los posibles cambios en el capítulo fiscal, precisamente en la reducción del Impuesto a las Ganancias de las empresas. "Hasta ahora estamos en duda; es uno de los temas que realmente preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias. Lo estamos limando, tenemos alternativas, va a depender de las últimas reuniones que podamos tener", añadió Vischi.

Precisamente Bullrich remarcó que el acuerdo de los bloques es "que la ley se discuta cuando se tenga que discutir y que no se vaya discutiendo por partes, que no se vaya interpretando parte por parte, generando una gran confusión". De este modo, "la ley y los cambios que se han hecho se van a conocer el día que la estemos discutiendo".

"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", agregó. Al ser consultada sobre si el oficialismo contaba con los votos necesarios para avanzar en la reforma, Bullrich sostuvo: "Creemos que sí. Si no, no pediríamos la sesión".

La CGT no descarta anunciar una medida de fuerza contra la reforma laboral

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) anunció que se reunirá de urgencia el viernes en la sede de Azopardo 802 para analizar la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. El consejo directivo analizará la situación de las actuales negociaciones en los diferentes sectores y no se descarta el llamado a un eventual paro nacional.

La conducción sindical se reunirá luego de semanas donde tenía prevista una pequeña gira por el interior con el fin de mantener encuentros con diferentes gobernadores, los cuales, por distintos motivos o "problemas de agenda", no pudieron coordinarse. Este fue el caso del mandatario de Córdoba, Martín Llaryora.

Desde la CGT señalan que persisten gestiones con los líderes provinciales para coordinar posiciones frente al proyecto, que incluye cambios en la normativa laboral y aspectos tributarios que preocupan a sindicatos y gobernadores, según informó Ámbito.

Punto por punto, así es la reforma laboral impulsada por el Gobierno