El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 33% en EEUU

La cifra que calcula el JP Morgan volvió a aumentar tras situarse por debajo de los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años. También cayeron bonos y acciones argentinas en Wall Street.

La mayoría de los bonos argentinos mostraron retrocesos en Wall Street.

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos y se situó en 503, tras una suba de 8 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas cayeron hasta 33% en Wall Street y, entre los bonos en dólares, solo el Global 2035 cotizó al alza, con un incremento de 0,1%. El resto de los títulos soberanos cayó.

La dispersión de tasas obliga a mirar más allá del banco habitual. 
Plazo fijo: qué monto entrega cada banco si depositas $1.000.000 en el inicio de 2026

Los Bonares caen en su totalidad, mientras que los bonos Globales anotan retrocesos marginales de hasta 0,2% liderados por el Global 2046.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que el Gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).

En consonancia, el presidente Javier Milei había afirmado en X que buscará mantener una "escasez de bonos soberanos" y cancelará deuda a través de ventas de activos del Estado.

La caída de las acciones argentinas en Wall Street

En la Bolsa de Wall Street, los ADRs argentinos anotaron caídas generalizadas y perdieron hasta 5,8% de la mano de Edenor, pero otras acciones argentinas perdieron hasta 33%, encabezadas por Bioceres Crop. En ese contexto de derrumbe, Globant se desplomó 13,1%, mientras que Vista lo hizo 7,4%.

Los títulos de Bioceres Crop cayeron a un mínimo histórico de u$s0,57,por el impacto de la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos.

