IR A
IR A

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

A pesar de haberse alejado del foco de los medios, es muy activa en sus redes sociales donde acumula casi 30 mil seguidores.

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

  • Florencia Maggi fue bailarina de Pasión de Sábado y se alejó de los medios tras años de alta exposición y polémicas.
  • Decidió retirarse del radar mediático en 2016 luego de un conflicto público con Matías Alé.
  • Actualmente vive en la provincia de Córdoba, donde lleva una vida volcada a la espiritualidad zen.
  • Se desempeña como instructora de yoga y terapeuta floral, compartiendo su camino con sus seguidores.

Florencia Maggi fue durante un tiempo portada de revistas y un nombre que circulaba en distintos programas de espectáculos de la televisión y en las portadas de las revistas. Con un paso recordado como bailarina en el histórico Pasión de Sábado y participaciones en comedias teatrales de verano, la modelo parecía tener un camino asegurado en la industria del entretenimiento.

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo
Te puede interesar:

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Tras algunos años de mucha exposición, principalmente en los aspectos más personales de sus relaciones amorosas, como la que protagonizó con Federico Bal en 2013, y polémicas que marcaron un antes y un después en su vida, decidió dar un "volantazo" definitivo.

La carrera de Maggi alcanzó su pico máximo de exposición en 2014, cuando sus romances furtivos con figuras como Federico Bal y Cristian "el Ogro" Fabbiani alimentaban las tardes de chimentos. Sin embargo, el momento más crítico llegó en 2016, cuando anunció un supuesto embarazo junto a Matías Alé, quien en ese entonces atravesaba un delicado cuadro de salud mental. Tras un fuerte ida y vuelta mediático y versiones cruzadas sobre la veracidad de la noticia, la cual se terminó desmintiendo, Florencia optó por retirarse del radar mediático.

Qué fue de la vida de Florencia Maggi

Flor Maggi (2)
En su Instagram comparte imagenes de su día a día en las sierras de Córdoba, acompañada de su hijo.

En su Instagram comparte imagenes de su día a día en las sierras de Córdoba, acompañada de su hijo.

A sus 40, la vida de Maggi está en las antípodas de lo que era hace poco más de 10 años. Radicada en la provincia de Córdoba, la exvedette se volcó de lleno a la espiritualidad zen.

A través de sus redes sociales, donde se define como una "buscadora de luz" y acumula casi 30 mil seguidores, comparte su presente como instructora de yoga y terapeuta floral, enfocada en el bienestar y la maternidad de su hijo, Krishna.

También pasa sus tardes de fin de semana en la Feria de Villa de las Rosas. Bajo el nombre de su marca "Alma Libre", la cordobesa participa para vender prendas con técnica de batik y accesorios de estilo "hippie chic".

Noticias relacionadas

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

Hace 12 minutos
play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Hace 13 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 14 minutos
El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Hace 20 minutos
El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Hace 35 minutos