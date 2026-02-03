Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga A pesar de haberse alejado del foco de los medios, es muy activa en sus redes sociales donde acumula casi 30 mil seguidores. + Seguir en







Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014.

Florencia Maggi fue bailarina de Pasión de Sábado y se alejó de los medios tras años de alta exposición y polémicas.

Decidió retirarse del radar mediático en 2016 luego de un conflicto público con Matías Alé.

Actualmente vive en la provincia de Córdoba, donde lleva una vida volcada a la espiritualidad zen.

Se desempeña como instructora de yoga y terapeuta floral, compartiendo su camino con sus seguidores. Florencia Maggi fue durante un tiempo portada de revistas y un nombre que circulaba en distintos programas de espectáculos de la televisión y en las portadas de las revistas. Con un paso recordado como bailarina en el histórico Pasión de Sábado y participaciones en comedias teatrales de verano, la modelo parecía tener un camino asegurado en la industria del entretenimiento.

Tras algunos años de mucha exposición, principalmente en los aspectos más personales de sus relaciones amorosas, como la que protagonizó con Federico Bal en 2013, y polémicas que marcaron un antes y un después en su vida, decidió dar un "volantazo" definitivo.

La carrera de Maggi alcanzó su pico máximo de exposición en 2014, cuando sus romances furtivos con figuras como Federico Bal y Cristian "el Ogro" Fabbiani alimentaban las tardes de chimentos. Sin embargo, el momento más crítico llegó en 2016, cuando anunció un supuesto embarazo junto a Matías Alé, quien en ese entonces atravesaba un delicado cuadro de salud mental. Tras un fuerte ida y vuelta mediático y versiones cruzadas sobre la veracidad de la noticia, la cual se terminó desmintiendo, Florencia optó por retirarse del radar mediático.

Qué fue de la vida de Florencia Maggi Flor Maggi (2) En su Instagram comparte imagenes de su día a día en las sierras de Córdoba, acompañada de su hijo. Instagram A sus 40, la vida de Maggi está en las antípodas de lo que era hace poco más de 10 años. Radicada en la provincia de Córdoba, la exvedette se volcó de lleno a la espiritualidad zen.

A través de sus redes sociales, donde se define como una "buscadora de luz" y acumula casi 30 mil seguidores, comparte su presente como instructora de yoga y terapeuta floral, enfocada en el bienestar y la maternidad de su hijo, Krishna.