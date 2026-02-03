3 de febrero de 2026 Inicio
La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

La Fiscalía de París inició un operativo en las sedes de la red social por sospechas de manipulación algorítmica e injerencia extranjera. El dueño de la plataforma y la ex CEO Linda Yaccarino deberán comparecer ante las autoridades en abril.

El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Fiscalía de París realizó este martes un registro en las oficinas de la red social X en Francia bajo una investigación abierta por la unidad de delitos informáticos. El procedimiento judicial contó con el apoyo de Europol y busca determinar si la empresa manipuló su algoritmo para facilitar injerencias extranjeras. La Justicia sospecha que la plataforma favoreció de forma deliberada determinados contenidos tras su adquisición por parte de Elon Musk en 2022.

El anuncio oficial del operativo ocurrió a través de un mensaje en la propia red social X. No obstante, el organismo judicial comunicó su decisión de abandonar la plataforma de Musk para trasladar sus comunicaciones a Instagram y LinkedIn. Los funcionarios citaron al magnate a una audiencia libre para el próximo 20 de abril, fecha en la que también esperan el testimonio de la ex CEO, Linda Yaccarino.

La causa tuvo su origen en una denuncia del diputado Éric Bothorel, integrante del partido Renacimiento. El legislador transmitió su inquietud por los cambios en el funcionamiento de la plataforma que redujeron la diversidad de voces. Según sus palabras, el sitio se alejó del objetivo de "garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos".

Un segundo informe proveniente de la dirección de ciberseguridad de la función pública ratificó estas preocupaciones. El documento lamentó que el nuevo sistema de recomendaciones permitía la "representación de contenidos nauseabundos". Por este motivo, la fiscal Laure Beccuau ordenó el inicio de las pesquisas el 12 de enero del año pasado.

Los investigadores también tomarán declaración a diversos empleados de la firma entre el 20 y el 24 de abril en calidad de testigos. La causa examina la falta de claridad respecto a los criterios que condujeron a los cambios en el algoritmo y las decisiones de moderación.

Francia contra Grok, la inteligencia artificial de X

La investigación en territorio francés incluyó denuncias sobre el funcionamiento de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social. La Fiscalía señaló en un comunicado que el uso de esta tecnología " ha conducido a la difusión de contenido negacionista y de carácter sexual". Diversos usuarios reportaron la generación de imágenes con fines pornográficos que involucran a mujeres y menores de edad.

La alta comisaria de la infancia, Sarah El Haïry, manifestó su indignación por estas prácticas ilegales generadas de forma artificial. "Aunque la imagen es artificial, el daño es muy real", denunció la funcionaria tras detectar pedidos de usuarios para crear desnudos de niñas. El Ministerio de Economía, a cargo de Roland Lescure, y la responsable de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, solicitaron la retirada inmediata de estos contenidos por constituir un delito penal grave.

Guerra digital con el Gobierno de España

Este conflicto en Francia coincide con un duro cruce diplomático entre Elon Musk y el presidente español Pedro Sánchez. El mandatario europeo anunció este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái un paquete de medidas para limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Sánchez afirmó que en el entorno digital actual "las leyes se ignoran y los delitos se toleran".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elonmusk/status/2018746867056513207&partner=&hide_thread=false

Ante este anuncio, el dueño de Tesla respondió de forma violenta a través de su perfil en X con insultos directos hacia el jefe del Ejecutivo español. "El sucio de Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española", escribió el empresario ante sus millones de seguidores. La nueva normativa española busca responsabilizar legalmente a los dueños de las plataformas por los contenidos ilícitos que circulan en ellas.

