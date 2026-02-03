IR A
Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La bailarina, quien cerró su comercio de Flores por la crisis textil, le respondió duramente al ministro de Economía y exigió que el Gobierno baje la carga impositiva.

El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec.
Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios"

En diálogo con Radio Mitre, Caputo reconoció que no adquirió vestimentas en el país debido a los precios altos. "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera", expresó.

En este marco, Balli le contestó al titular del Palacio de Hacienda y cuestionó sus dichos: "Sos ministro y trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina, porque aparte tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en Argentina y que no puede viajar y apenas puede pagar el boleto de colectivo... es ofensivo esto".

En tanto, pidió en A la Barbarossa que el Gobierno reduzca la carga impositiva del sector textil. "Tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancias, ARBA y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a ser mucho más normal. Colaboren no solo con las grandes empresas que son millonarias, sino con las pymes. Este país se sostiene con los trabajadores", aseveró.

La respuesta de la empresaria se produjo después de que advirtiera sobre la delicada situación del rubro textil, lo que no le dejó más remedio que abandonar su local principal para mudarse a un espacio reducido sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial del barrio.

"El 2025 fue el peor año. Cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", afirmó Balli. En ese sentido, agregó que tuvo que achicar su estructura comercial para poder subsistir. "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", explicó, y anunció que tratará de cambiar de rubro.

