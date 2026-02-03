Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia Saif Al Islam, quien fuera el heredero del régimen libio hasta su caída en 2011, perdió la vida este martes en la ciudad de Zintan. Ocurrió luego de una incursión de hombres armados en el domicilio donde permanecía bajo vigilancia desde hace años. Por + Seguir en







Saif Al Islam Gadafi, sucesor designado del régimen libio hasta la revuelta de 2011, fue asesinado este martes durante un asalto armado en la localidad de Zintan, a 136 kilómetros de Trípoli. Funcionarios de seguridad locales confirmaron el fallecimiento del hombre de 53 años, quien residía en esa zona bajo el control de milicias desde su liberación en 2017. La justicia libia inició una investigación de oficio para esclarecer los detalles de la emboscada que terminó con la vida del dirigente político.

Khaled al-Zaidi, abogado defensor de la víctima, ratificó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. El letrado evitó dar precisiones técnicas sobre la mecánica del ataque contra la vivienda de su cliente. Por su parte, Abdullah Othman Abdurrahim, representante de Gadafi ante la ONU, también difundió el fallecimiento. El medio Fawasel Media citó fuentes oficiales que vinculan el crimen con un grupo de milicianos que irrumpió en el hogar del exheredero.

Saif Al Islam Gadafi 1 Gadafi con sus seguidores. Reuters La vida de Saif Al Islam estuvo marcada por el encierro tras la captura que sufrió a finales de 2011 por parte de combatientes rebeldes. Un tribunal de su país lo condenó a muerte en ausencia en el año 2015 por diversos cargos de violencia estatal. Además, la Corte Penal Internacional mantenía una orden de detención vigente contra él por presuntos crímenes de lesa humanidad. Pese a estas acusaciones, en 2021 intentó un regreso a la vida pública mediante el anuncio de su candidatura presidencial.

El destino del resto de la descendencia de Muamar el Gadafi refleja el colapso absoluto del clan tras la revolución que contó con apoyo de la OTAN. Tres de sus hijos, Mutassim, Jamis y Seif al Arab, perdieron la vida de forma violenta durante los enfrentamientos de 2011. Otros integrantes de la familia, como Mohamed, lograron escapar hacia Argelia para iniciar un largo exilio. La madre de Saif Al Islam, Safiya Farkash, reside actualmente en Omán junto a su hija Aisha.

Saif Al Islam Gadafi 2 Gadafi Reuters Saadi Gadafi, el tercer hijo del exdictador y exfutbolista en la Serie A de Italia, recuperó la libertad en 2021 tras pasar siete años en prisión. El exdeportista abandonó el país con destino a Turquía y mantiene un perfil bajo desde su absolución por la justicia local. En tanto, Hanibal Gadafi permanece detenido en una cárcel de Líbano desde 2015. Grupos chiíes lo mantienen cautivo para obtener datos sobre la desaparición del imán Musa Sadr ocurrida en 1978.

La muerte de Saif Al Islam clausura la posibilidad de una restauración de la antigua cúpula de poder en una Libia fracturada. El país continúa bajo una profunda crisis institucional, dividido entre administraciones rivales y grupos armados que impiden la unidad nacional. Muamar el Gadafi, quien gobernó durante más de 40 años, fue derrocado y asesinado en octubre de 2011. Desde ese momento, la nación africana no logra celebrar elecciones legítimas ni establecer una paz duradera Nota en desarrollo.-