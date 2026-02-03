3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Saif Al Islam, quien fuera el heredero del régimen libio hasta su caída en 2011, perdió la vida este martes en la ciudad de Zintan. Ocurrió luego de una incursión de hombres armados en el domicilio donde permanecía bajo vigilancia desde hace años.

Por
Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Reuters

Saif Al Islam Gadafi, sucesor designado del régimen libio hasta la revuelta de 2011, fue asesinado este martes durante un asalto armado en la localidad de Zintan, a 136 kilómetros de Trípoli. Funcionarios de seguridad locales confirmaron el fallecimiento del hombre de 53 años, quien residía en esa zona bajo el control de milicias desde su liberación en 2017. La justicia libia inició una investigación de oficio para esclarecer los detalles de la emboscada que terminó con la vida del dirigente político.

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca responderán contra Israel
Te puede interesar:

Irán advirtió que si Estados Unidos los ataca, responderán contra Israel

Khaled al-Zaidi, abogado defensor de la víctima, ratificó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. El letrado evitó dar precisiones técnicas sobre la mecánica del ataque contra la vivienda de su cliente. Por su parte, Abdullah Othman Abdurrahim, representante de Gadafi ante la ONU, también difundió el fallecimiento. El medio Fawasel Media citó fuentes oficiales que vinculan el crimen con un grupo de milicianos que irrumpió en el hogar del exheredero.

Saif Al Islam Gadafi 1
Gadafi con sus seguidores.&nbsp;

Gadafi con sus seguidores.

La vida de Saif Al Islam estuvo marcada por el encierro tras la captura que sufrió a finales de 2011 por parte de combatientes rebeldes. Un tribunal de su país lo condenó a muerte en ausencia en el año 2015 por diversos cargos de violencia estatal. Además, la Corte Penal Internacional mantenía una orden de detención vigente contra él por presuntos crímenes de lesa humanidad. Pese a estas acusaciones, en 2021 intentó un regreso a la vida pública mediante el anuncio de su candidatura presidencial.

El destino del resto de la descendencia de Muamar el Gadafi refleja el colapso absoluto del clan tras la revolución que contó con apoyo de la OTAN. Tres de sus hijos, Mutassim, Jamis y Seif al Arab, perdieron la vida de forma violenta durante los enfrentamientos de 2011. Otros integrantes de la familia, como Mohamed, lograron escapar hacia Argelia para iniciar un largo exilio. La madre de Saif Al Islam, Safiya Farkash, reside actualmente en Omán junto a su hija Aisha.

Saif Al Islam Gadafi 2
Gadafi&nbsp;

Gadafi

Saadi Gadafi, el tercer hijo del exdictador y exfutbolista en la Serie A de Italia, recuperó la libertad en 2021 tras pasar siete años en prisión. El exdeportista abandonó el país con destino a Turquía y mantiene un perfil bajo desde su absolución por la justicia local. En tanto, Hanibal Gadafi permanece detenido en una cárcel de Líbano desde 2015. Grupos chiíes lo mantienen cautivo para obtener datos sobre la desaparición del imán Musa Sadr ocurrida en 1978.

La muerte de Saif Al Islam clausura la posibilidad de una restauración de la antigua cúpula de poder en una Libia fracturada. El país continúa bajo una profunda crisis institucional, dividido entre administraciones rivales y grupos armados que impiden la unidad nacional. Muamar el Gadafi, quien gobernó durante más de 40 años, fue derrocado y asesinado en octubre de 2011. Desde ese momento, la nación africana no logra celebrar elecciones legítimas ni establecer una paz duradera

Nota en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno amplió la emergencia ígnea e incorporó a Santa Cruz al esquema nacional

El Gobierno amplió la emergencia ígnea e incorporó a Santa Cruz al esquema nacional

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.

Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.

La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

La franja de Gaza tras los ataques de Israel. 

Israel reconoció que su ofensiva en Gaza provocó la muerte de 70.000 palestinos

Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 12 minutos
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

Hace 24 minutos
En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Hace 39 minutos
El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

Hace 42 minutos
Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.

Un futbolista clave de Boca fue operado y preocupa al club: "Me toca hacer una pausa"

Hace 49 minutos