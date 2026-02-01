IR A
Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

Uno de los compañeros de elenco de Tobey Maguire pasó por La Boca y fue recibido cálidamente por los cantos de la 12.

El actor presenció el triunfo de Boca sobre Newell's este domingo en la Bombonera y sorprendió a La 12, que cuando lo identificó no dudó en entonar a todo pulmón: "Es bostero / El Duende es bostero". Willem Dafoe, con una camiseta de Boca, recibió la ocurrencia con risas.

Boca ya se prepara para su próximo partido por el torneo Apertura 2026.
Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Newell's

Dafoe interpretó al Duende Verde, villano del superhéroe Spider-Man, en la trilogía Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire entre 2002 y 2007. Luego se lanzarían las versiones de Andrew Garfield y de Tom Holland. Este último actor estrenará Spider-Man: Brand New Day este año.

En el Canal de Boca, el actor celebró con su mejor español: "¡Vamos Boca, carajo!". Dafoe contó que era su primera vez presenciando un partido en la cancha, pese a haber visitado Buenos Aires "muchas veces". "Podría convertirme en un gran hincha", aseguró tras ser consultado por la camiseta que llevaba puesta.

"Me gusta mucho, hay mucha energía, podría quedarme viendo esto para siempre", aseguró Dafoe sobre el partido en la cancha xeneize.

Los cantos de los hinchas cercanos al palco de la estrella de Hollywood comenzaron durante el clima de euforia que desató el segundo tanto que convirtió Leandro Paredes de penal.

La visita de Willem Dafoe a la Ciudad de Buenos Aires

El actor también pasó por el estreno de la película The Souffleur (2025), que protagoniza, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Allí, Dafoe fue cálido y saludó a quienes se acercaban a felicitarlo.

El entusiasmo local me hizo sentir realmente bienvenido”, aseguró entre risas al recibir una camiseta de la selección argentina.

La sinopsis del film resume: "Después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, Lucius descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo. Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida".

