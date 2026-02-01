Estuvo cerca de irse a la Primera Nacional, se quedó en Boca y tuvo un debut prometedor Claudio Úbeda decidió apostar por uno de los chicos de la Reserva y no se equivocó: con unos pocos minutos en cancha, demostró que tiene proyección y puede sumar minutos a lo largo del año. Por + Seguir en







Este jugador salió campeón con la Reserva de Boca en 2025. Redes sociales

Tomás Andrada debutó en la Primera de Boca en la derrota 2-1 ante Estudiantes de La Plata.

El mediocampista de 19 años entró cuando faltaban 3 minutos del tiempo reglamentario.

Tuvo un buen remate al arco que tapó Fabricio Iacovich y dejó una gran imagen.

En diciembre pasado estuvo cerca de irse a Colón. Boca no dejó una buena imagen en la derrota 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, pero pudo rescatar un aspecto positivo: uno de los juveniles del club, que estuvo muy cerca de irse a la Primera Nacional, debutó con la camiseta del Xeneize y dejó una actuación muy prometedora.

Se trata de Tomás Aranda, mediocampista ofensivo de 19 años, que entró a la cancha cuando apenas quedaban 3 minutos del tiempo reglamentario. Sin embargo, fueron suficientes para que recibiera la pelota, esquivara defensores y rematara al arco de Fabricio Iacovich, que se esforzó para desviar el disparo.

El juvenil cumplió con el pedido del entrenador, Claudio Úbeda, y dejó a los hinchas con ganas de ver más. "Lo pensé mucho antes de ponerlos. Cuando perdés un partido, a veces es contraproducente cargarles la responsabilidad a los chicos. Pero lo asumieron y lo hicieron bien. Hay que valorarlo mucho", destacó el DT.

Tomás Aranda en Boca Redes sociales Aranda casi se va de Boca en diciembre pasado, cuando se habló de la posibilidad de cederlo para que sumara minutos. En ese momento, Colón tuvo intenciones de incorporarlo al plantel para esta temporada de la Primera Nacional, según Radio Gol de Santa Fe, pero finalmente la operación no se concretó.

Quién es Tomás Aranda, uno de los juveniles de Boca Tomás Aranda es categoría 2007 y nació en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 9 de mayo de ese año. Empezó a jugar al fútbol en esa ciudad y luego llegó a las inferiores de Boca, donde hizo una gran carrera: salió campeón de la Séptima, firmó su primer contrato profesional y ganó dos títulos con la Reserva en 2025.

Este año, Úbeda lo sumó a la pretemporada que empezó el 2 de enero, y debutó en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. En las inferiores empezó como enganche, pero también puede jugar de interior y extremo. Se destaca por su variedad de recursos: gambeta, remate, cambio de ritmo y técnica.