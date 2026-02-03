3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

La manifestación se realizará este miércoles en Miramar a las 21. La adolescente fue secuestrada, torturada, abusada y asesinada por cinco policías bonaerenses en 2001.

Por
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró

Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

La familia de Natalia Melmann convocó a una marcha para este miércoles, al cumplirse 25 años del día en que la adolescente de 14 años apareció sin vida en un vivero luego de que un grupo de policías bonaerenses la secuestrara, torturara, abusara y asfixiara. La movilización será desde las 21 en Miramar, en las calles 21 y 28.

Pequeño J es el principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. 
Te puede interesar:

Perú autorizó la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela

"Hay una respuesta y un amor grande que me expresaron montones de personas en estos días de acá de la ciudad", manifestó Gustavo Melmann, el padre de Natalia, a la Agencia Noticias Argentinas, y remarcó: "Estos 25 años de lucha, por suerte, tienen reconocimiento de la gente y la marcha no es nuestra, es de la ciudad".

Gustavo sostuvo que este martes concurrió junto a la madre de Natalia, Laura Calampuca, a la Fiscalía, donde le comunicaron que "enviarían las muestras" de ADN a la Asesoría Pericial de La Plata: "Ahora tienen que ir con el oficio directamente, en estos días se tienen que resolver esta situación".

Además, la querella apeló las salidas transitorias de Oscar Echenique, uno de los cuatro uniformados condenados a prisión perpetua.

Quién podría ser el quinto abusador de Natalia Melmann

Los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata para extraerse sangre, cuyo análisis resultará clave para determinar el nombre del quinto asesino.

El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el excomisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres también se realizaron el estudio.

El rol de cada policía bonaerense en el crimen de Natalia Melmann

La autopsia reveló que la adolescente fue violada, torturada y asfixiada con el cordón de sus zapatillas. A simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de "rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa".

El exconvicto Gustavo "Gallo" Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

El 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.

El 27 de diciembre de 2024, los jueces Pablo Poggetto y Gastón de Marco, integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal N° 1 de Mar del Plata, firmaron una resolución para autorizar a Echenique a salir el primer domingo de cada mes de 8 a 20.

En septiembre de 2024, Anselmini, otro de los condenados a cadena perpetua por el homicidio y el abuso de Natalia Melmann, obtuvo el mismo beneficio. A este último se lo vio un mes después incumpliendo el régimen de salidas transitorias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Si no lo detienen, pediremos tobillera": la decisión de la querella de Romina Gaetani contra su ex pareja

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

La famosa detalló el calvario que vivió a manos del empresario.

Pidieron la detención inmediata del ex de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

El hombre fue asesinado por su sobrino.

Horror en Del Viso: un joven mató a su tío con un bate de béisbol

El streamer Santutu tiene casi 500 mil seguidores en Instagram. 

Quién es Santutu, el streamer que fue desvinculado de Bestia tras sus expresiones racistas

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 9 minutos
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

Hace 21 minutos
En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Hace 37 minutos
El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

Hace 39 minutos
Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.

Un futbolista clave de Boca fue operado y preocupa al club: "Me toca hacer una pausa"

Hace 46 minutos