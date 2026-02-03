A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

La manifestación se realizará este miércoles en Miramar a las 21. La adolescente fue secuestrada, torturada, abusada y asesinada por cinco policías bonaerenses en 2001.

Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

La familia de Natalia Melmann convocó a una marcha para este miércoles, al cumplirse 25 años del día en que la adolescente de 14 años apareció sin vida en un vivero luego de que un grupo de policías bonaerenses la secuestrara, torturara, abusara y asfixiara. La movilización será desde las 21 en Miramar, en las calles 21 y 28.

"Hay una respuesta y un amor grande que me expresaron montones de personas en estos días de acá de la ciudad", manifestó Gustavo Melmann , el padre de Natalia, a la Agencia Noticias Argentinas, y remarcó: "Estos 25 años de lucha, por suerte, tienen reconocimiento de la gente y la marcha no es nuestra, es de la ciudad ".

Gustavo sostuvo que este martes concurrió junto a la madre de Natalia, Laura Calampuca , a la Fiscalía, donde le comunicaron que "enviarían las muestras" de ADN a la Asesoría Pericial de La Plata : "Ahora tienen que ir con el oficio directamente, en estos días se tienen que resolver esta situación ".

Además, la querella apeló las salidas transitorias de Oscar Echenique , uno de los cuatro uniformados condenados a prisión perpetua.

Los oficiales Ángel Sánchez Custodio , Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata para extraerse sangre, cuyo análisis resultará clave para determinar el nombre del quinto asesino.

El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el excomisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres también se realizaron el estudio.

El rol de cada policía bonaerense en el crimen de Natalia Melmann

La autopsia reveló que la adolescente fue violada, torturada y asfixiada con el cordón de sus zapatillas. A simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de "rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa".

El exconvicto Gustavo "Gallo" Fernández recibió 25 años por su participación en el rapto, aunque la pena fue reducida a diez años.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su participación en el crimen.

El 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua.

El 27 de diciembre de 2024, los jueces Pablo Poggetto y Gastón de Marco, integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal N° 1 de Mar del Plata, firmaron una resolución para autorizar a Echenique a salir el primer domingo de cada mes de 8 a 20.

En septiembre de 2024, Anselmini, otro de los condenados a cadena perpetua por el homicidio y el abuso de Natalia Melmann, obtuvo el mismo beneficio. A este último se lo vio un mes después incumpliendo el régimen de salidas transitorias.