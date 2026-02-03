"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani La conductora opinó sin pelos en la lengua sobre el gesto con el que su expareja intentó reconquistar a la actriz. "Me pareció un montón", aseguró. + Seguir en







La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles. Redes sociales

La conductora Sabrina Rojas se subió a la polémica por el pasacalles de Luciano Castro para pedirle perdón a Griselda Siciliani, y admitió: "Me casé con un boludo".

La definición de la mediática para con el actor fue letal: "Yo cuando veo esto digo: 'Me casé con un boludo'. Se me viene a la cabeza la película de Adrián Suar", confesó.

La actriz sintió vergüenza ajena por el gesto del padre de sus hijos para reconquistar a su expareja, a quien le colgó un cartel que dice: "Te amo Griselda, hasta el final. Te extraño mucho. Luciano".

Embed SABRINA ROJAS en #SQP sobre el PASACALLES que le puso LUCIANO CASTRO a GRISELDA SICILIANI



"La verdad que no entiendo bien CÓMO CONECTA SUS NEURONAS para pensar que esto era una GENIALIDAD"pic.twitter.com/APXgEm4p4E — Pretty Little Chismes (@plchismes) February 2, 2026 La presentadora de SQP, en América, contó cómo es el modus operandi de su exmarido: "Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón".

También criticó la insistencia de Castro, después de la infidelidad que se hizo pública, para recuperar a la bailarina: "Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito".