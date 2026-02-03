Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama? Las críticas reflejan un equilibrio entre la intención social de la película y su ejecución narrativa, ofreciendo al espectador una experiencia que genera debate sobre el tema del tráfico y la explotación infantil. + Seguir en







Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: basada en hechos reales, la propuesta sigue la historia de un adolescente mexicano que cruza la frontera en busca de una vida mejor, ¿cómo se llama?

Hablamos de un guion estadounidense con coproducción mexicana que aborda temas de inmigración, secuestros y explotación infantil. La narrativa sigue a un joven mexicano que sueña con convertirse en futbolista profesional. Tras la muerte de su madre, cruza la frontera de contrabando con la promesa de una vida mejor. Sin embargo, en lugar de cumplir sus sueños, es vendido a un taller clandestino en el centro de Los Ángeles.

Las críticas fueron mixtas. Monica Castillo, de rogerebert.com, describe la película como “cruel y manipuladora, visual y narrativamente mediocre”, otorgándole una puntuación de 0 sobre 4. Por su parte, Jeffrey M. Anderson, de Common Sense Media, destaca que el relato “se centra en el ritmo y en el personaje principal, evitando sermonear”, con una valoración de tres estrellas sobre cinco. Carlos Aguilar, de Variety, considera que, pese a su mensaje social, “no es suficiente para sostener la película”. Finalmente, Mark Hanson, de Slant, opina que aunque pretende alertar sobre el tráfico de niños, “falla en la ejecución”, puntuándola medio sobre cuatro.

La Ciudad de los Sueños Sinopsis de La Ciudad de los Sueños, la película que se estrenó en Netflix Tras salir de México creyendo que asistirá a un campamento de fútbol en EE. UU., un adolescente es obligado a trabajar en un taller clandestino y debe luchar para escapar, describe la sinopsis oficial.

