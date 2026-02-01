1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Newell's

El Xeneize derrotó 2-0 a la Lepra en la Bombonera por el torneo Apertura 2026 y ahora buscará su segunda victoria consecutiva.

Por
Boca ya se prepara para su próximo partido por el torneo Apertura 2026.

Boca ya se prepara para su próximo partido por el torneo Apertura 2026.

X (@BocaJrsOficial)
Leandro Paredes anotó el segundo gol de Boca contra Newells.
Te puede interesar:

Boca superó un partido incómodo y le ganó 2-0 a Newell's en la Bombonera con goles de Blanco y Paredes

El próximo partido de Boca será contra Vélez, que el sábado empató 1-1 con Independiente en Avellaneda. El encuentro se llevará adelante el 8 de febrero a partir de las 22:15 en el estadio José Amalfitani y promete ser uno de los cruces más entretenidos de la cuarta fecha del torneo.

Boca
Boca visitará a Vélez por la próxima fecha del torneo.

Boca visitará a Vélez por la próxima fecha del torneo.

El último encuentro entre el Xeneize y el Fortín se produjo el 27 de noviembre de 2024, cuando el equipo de Liniers se impuso 4-3 por las semifinales de la Copa Argentina con un doblete de Agustín Bouzat, además de goles de Francisco Pizzini y Nicolás Figal en contra. Por su parte, para el equipo de La Ribera marcaron Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte.

El partido será crucial para el equipo entrenado por Claudio Úbeda, debido a que buscará su primer triunfo como visitante, ya que en la segunda jornada perdió 2-1 con Estudiantes en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

En un mercado de pases con pocas transferencias resonantes, uno de los casos que más ruido hizo en el fútbol argentino fue el de Marino Hinestroza. Cuando todo parecía encaminado para que llegara a Boca, la operación se cayó a último momento y el delantero colombiano terminó fichando para Vasco da Gama.

Según explicó el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, el problema detrás del frustrado arribo de Hinestroza a Boca "simplemente fue un tema de idas y vueltas en las conversaciones, que se terminaron dilatando por desacuerdos en temas contractuales que para nosotros eran importantes".

"Fue un negocio que, a mi manera de ver, empezó muy mal por todo el rumor que se generó en Argentina de que Nacional le debía plata al jugador. Aquí no se le debe absolutamente nada a nadie. Nosotros salimos a aclarar la situación porque se manchó su nombre", afirmó el dirigente a Win Sports.

"Una venta no es solo fijar el precio y las formas de pago; hay muchas cosas que se tienen que planear y acordar para que un trato quede bien hecho. No llegamos a un acuerdo, sobre todo en las cuestiones de largo plazo. Vasco apareció con una velocidad mayor y una oferta que se ajustaba mucho más a nuestras pretensiones. Terminamos cerrando con ellos de manera muy satisfactoria, muy ágil y muy respetuosa", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador salió campeón con la Reserva de Boca en 2025.

Estuvo cerca de irse a la Primera Nacional, se quedó en Boca y tuvo un debut prometedor

Boca recibirá a Newell´s en La Bombonera desde las 19:15 por la tercera fecha del Torneo Apertura

Con el debut de Ascacibar, Boca recibe a Newell's en La Bombonera

Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Este paso le puede llegar a dar una nueva oportunidad en el país que lo vio nacer futbolísticamente.

Jugó en Boca con Bianchi y ahora volvió de EEUU para seguir su carrera en el Ascenso

El domingo 1 de febrero, Boca recibrá a Newells en La Bombonera. 

Tras la derrota de Boca, Úbeda confirmó cuándo podrían debutar Ascacibar y Romero

¿Ascacibar gritó el gol del Pincha?

La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca

Rating Cero

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival Jesús María
play

El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

La Tiktoker de Solano cumplirá su sueño y participará de uno de los desfiles más importantes del mundo de la moda.

El inesperado anuncio de Anabel Sánchez sobre su carrera profesional que sorprendió a todos

Robert Strom y Zaira Nara.

Zaira Nara sobre su último romance: "Soy una mujer exitosa y me gusta que a mi pareja le vaya bien"

Los argentinos se llevaron el galardón a mejor disco latino.

Ca7riel y Paco Amoroso ganaron el Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas.
play

De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 2 de febrero

Hace 12 minutos
River visita a Rosario Central.

River empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el Apertura

Hace 18 minutos
play
El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival Jesús María

El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

Hace 27 minutos
Boca ya se prepara para su próximo partido por el torneo Apertura 2026.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Newell's

Hace 33 minutos
play

Trágico accidente en Córdoba: dos muertos tras chocar una camioneta contra un Renault Clio

Hace 1 hora