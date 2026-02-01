Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Newell's

Boca venció 2-0 a Newell's en la Bombonera por la tercera fecha de la zona A del torneo Apertura 2026 , por lo que se recuperó de la derrota con Estudiantes en la jornada anterior. De esta manera, acumula dos victorias y una caída en lo que va del campeonato.

El próximo partido de Boca será contra Vélez , que el sábado empató 1-1 con Independiente en Avellaneda. El encuentro se llevará adelante el 8 de febrero a partir de las 22:15 en el estadio José Amalfitani y promete ser uno de los cruces más entretenidos de la cuarta fecha del torneo.

El último encuentro entre el Xeneize y el Fortín se produjo el 27 de noviembre de 2024, cuando el equipo de Liniers se impuso 4-3 por las semifinales de la Copa Argentina con un doblete de Agustín Bouzat , además de goles de Francisco Pizzini y Nicolás Figal en contra. Por su parte, para el equipo de La Ribera marcaron Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte.

El partido será crucial para el equipo entrenado por Claudio Úbeda , debido a que buscará su primer triunfo como visitante, ya que en la segunda jornada perdió 2-1 con Estudiantes en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

En un mercado de pases con pocas transferencias resonantes, uno de los casos que más ruido hizo en el fútbol argentino fue el de Marino Hinestroza. Cuando todo parecía encaminado para que llegara a Boca, la operación se cayó a último momento y el delantero colombiano terminó fichando para Vasco da Gama.

Según explicó el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, el problema detrás del frustrado arribo de Hinestroza a Boca "simplemente fue un tema de idas y vueltas en las conversaciones, que se terminaron dilatando por desacuerdos en temas contractuales que para nosotros eran importantes".

"Fue un negocio que, a mi manera de ver, empezó muy mal por todo el rumor que se generó en Argentina de que Nacional le debía plata al jugador. Aquí no se le debe absolutamente nada a nadie. Nosotros salimos a aclarar la situación porque se manchó su nombre", afirmó el dirigente a Win Sports.

"Una venta no es solo fijar el precio y las formas de pago; hay muchas cosas que se tienen que planear y acordar para que un trato quede bien hecho. No llegamos a un acuerdo, sobre todo en las cuestiones de largo plazo. Vasco apareció con una velocidad mayor y una oferta que se ajustaba mucho más a nuestras pretensiones. Terminamos cerrando con ellos de manera muy satisfactoria, muy ágil y muy respetuosa", concluyó.