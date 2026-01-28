Con dos goles de pelota parada, Boca pierde 0-2 con Estudiantes en La Plata por el torneo Apertura 2026

El Xeneize, que busca su segundo triunfo en el campeonato, visita al Pincha en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la fecha 2 del campeonato.

Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le gana 2 a 0 a Boca en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en el marco de un partido correspondiente a la fecha 2 de la zona A del torneo Apertura 2026. El Xeneize busca su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, mientras que el Pincha pretende obtener su primera victoria.

Durante la primera mitad del primer tiempo, el partido fue sumamente peleado en la mitad de cancha. Pero Boca fue un claro dominante del juego y con las llegadas más peligrosas al área de Estudiantes. La chance más clara del equipo de Claudio Úbeda sucedió cuando Leandro Paredes amagó con tirar un centro y le dio un pase al pie a Williams Alarcón que se encontraba cerca del punto penal. El chileno remató al arco pero la pelota se fue por encima del travesaño.

La primera llegada clara de Estudiantes sucedió cuando el mediocampista Ezequiel Piovi pateó débilmente desde media distancia, aunque el balón obtuvo una buena dirección que obligó al arquero de Boca, Agustín Marchesín , a descolgar la pelota del ángulo y lanzarla al corner . De este mismo tiro de esquina, Gastón Benedetti le puso un quirúrjico centro a Santiago Núñez que metió el primer gol del partido para poner en ventaja a los dirigidos por Eduardo Domínguez.

A partir de que se abriera el marcador, el dominio de Estudiantes fue total. A los 35 minutos del segundo tiempo, Boca tuvo una mala salida y el delantero del Pincharrata Guido Carrillo se perdió un mano a mano frente a Marchesín que mandó la pelota al corner.

De la misma manera que sucedió con el primer gol, en la jugada siguiente Estudiantes volvió a convertir desde la pelota parada a partir de un cabezazo del ex defensor de River Plate, Leandro González Pires.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, dispuso que el chileno Williams Alarcón reemplace a Ander Herrera en el mediocampo tras el triunfo sobre Deportivo Riestra por la primera fecha, ya que preservó al español luego de la seguidilla de partidos del Xeneize. Además, Kevin Zenón juega por Alan Velasco, quien sufrió una distensión contra el Blanquinegro, e Iker Zufiarre por Lucas Janson debido a un desgarro.

Por su parte, el DT del Pincha, Eduardo Domínguez, resolvió que el arquero Fabricio Iacovich juegue por Fernando Muslera luego del empate con Independiente en el debut, debido a que el uruguayo sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, mientras que Mikel Amondarain reemplaza a Gabriel Neves, Ezequiel Piovi a Santiago Ascacibar, quien fue transferido a Boca, y Joaquín Tobio Burgos a Facundo Farías.

El cruce se lleva adelante en un contexto de tensión, debido al malestar de distintos simpatizantes del equipo platense por el pase al Xeneize de Ascacibar, quien ya se entrena en Boca, pero no integra la lista de concentrados del equipo de La Ribera.

Estudiantes de La Plata vs. Boca, por el torneo Apertura 2026: formaciones

Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Tomás Belmone; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

De pelota parada, Santiago Núñez abrió el marcador y puso el 1-0 para Estudiantes de la Plata frente a Boca Juniors

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016688896717750624&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LABORATORIO PINCHARRATA!!! Pelota parada preparada y gol de Núñez para el 1-0 de Estudiantes contra Boca en UNO por el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Tx1Yc3llVJ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Nuevamente desde un corner, el ex defensor de River Plate, Leandro González Pires metió el segundo gol para Estudiantes de La Plata