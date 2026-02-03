3 de febrero de 2026 Inicio
Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

La autopsia confirmó que las víctimas, una mujer adulta y dos niños de 2 y 4 años, fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Cómo se puede evitar la intoxicación.

En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

La conmoción por la trágica muerte de una niñera y dos menores en el barrio porteño de Villa Devoto, que según los primeros datos se debería a una pérdida de monóxido de carbono, puso en el centro del debate al llamado "asesino invisible" y las fallas en la ventilación del hogar.

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.
Los informes preliminares de la autopsia y las pericias del lugar ratificaron que las víctimas, entre ellas los chicos de 2 y 4 años, fallecieron por intoxicación con este gas peligroso y letal.

Entre sus características principales, el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color y no irrita los ojos ni la garganta. Además, la víctima simplemente se adormece y pierde la conciencia lentamente sin percibirlo.

"Es una muerte silenciosa. Cuando la persona empieza a sentir los síntomas, como mareos o dolor de cabeza, muchas veces ya no tiene fuerza para reaccionar o salir del ambiente", detallaron los especialistas.

El departamento del siniestro está ubicado en Mercedes al 4.400

Qué fallas encontraron los peritos

Tras los trabajos de los Bomberos y la Policía científica en el inmueble de Villa Devoto, se conocieron fallas críticas en la instalación del gas y la ventilación. Los peritos detectaron un aparato de gas (estufa o termotanque) que tenía una combustión deficiente. A esto se sumó la falta de rejillas de ventilación o la obstrucción de las mismas hacia el exterior. Esto impidió que el gas se disipara y permitiera el ingreso del oxígeno, y se convirtió en una trampa mortal.

Cómo evitar la intoxicación con monóxido de carbono

Los especialista recuerdan que el monóxido de carbono puede provocar intoxicaciones graves y hasta causar la muerte. Esto sucede en muy corto tiempo si la concentración en el aire es alta. Para evitar este tipo de tragedias se recomienda:

  • Controlar anualmente los artefactos con gasistas matriculados.

  • Verificar que la llama sea siempre azul (si es amarilla o anaranjada, hay mala combustión).

  • Nunca obstruir las rejillas de ventilación.

  • Mantener siempre una mínima ventilación abierta en los ambientes calefaccionados.

El peligro aumenta en invierno, cuando las personas cierran las ventanas para mantener el calor. En el caso de las embarazadas, los bebés, los niños pequeños y los ancianos, son los que tienen el mayor riesgo de sufrir una intoxicación grave. En la Argentina se calcula que hay aproximadamente 200 muertes por año a causa de intoxicación por monóxido de carbono.

