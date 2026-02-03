Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores La autopsia confirmó que las víctimas, una mujer adulta y dos niños de 2 y 4 años, fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Cómo se puede evitar la intoxicación. Por + Seguir en







En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono. Redes sociales

La conmoción por la trágica muerte de una niñera y dos menores en el barrio porteño de Villa Devoto, que según los primeros datos se debería a una pérdida de monóxido de carbono, puso en el centro del debate al llamado "asesino invisible" y las fallas en la ventilación del hogar.

Los informes preliminares de la autopsia y las pericias del lugar ratificaron que las víctimas, entre ellas los chicos de 2 y 4 años, fallecieron por intoxicación con este gas peligroso y letal.

Entre sus características principales, el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color y no irrita los ojos ni la garganta. Además, la víctima simplemente se adormece y pierde la conciencia lentamente sin percibirlo.

"Es una muerte silenciosa. Cuando la persona empieza a sentir los síntomas, como mareos o dolor de cabeza, muchas veces ya no tiene fuerza para reaccionar o salir del ambiente", detallaron los especialistas.

El departamento del siniestro está ubicado en Mercedes al 4.400 Redes sociales Qué fallas encontraron los peritos Tras los trabajos de los Bomberos y la Policía científica en el inmueble de Villa Devoto, se conocieron fallas críticas en la instalación del gas y la ventilación. Los peritos detectaron un aparato de gas (estufa o termotanque) que tenía una combustión deficiente. A esto se sumó la falta de rejillas de ventilación o la obstrucción de las mismas hacia el exterior. Esto impidió que el gas se disipara y permitiera el ingreso del oxígeno, y se convirtió en una trampa mortal.