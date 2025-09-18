La Selección Argentina presentó su lista de convocados para el Mundial Sub 20 El entrenador Diego Placente entregó la nómina oficial de 21 jugadores que jugarán la cita mundialista en el país trasandino, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Grandes ausencias pero con figuras de Europa. Por







El entrenador de la Sub 20, Diego Placente, presentó la lista.

La Selección argentina Sub 20 confirmó la lista de 21 convocados para el Mundial de Chile de la categoría, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. La Albiceleste no podrá contar con las grandes figuras del equipo, aunque tendrá siete futbolistas del exterior.

Entre las bajas más significativas se encuentran Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes no fueron cedidos por sus equipos.

Del exterior, hay siete citados: Alain Gómez (arquero nacido en España e hijo de madre argentina, quien pertenece al Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica). Este último sorprendió, ya que se metió en la nómina por el cambio de entrenador del club portugués (José Mourinho reemplazó a Bruno Lage).

En cuanto al plano local, se destacan los nombres de Dylan Gorosito y Milton Delgado (Boca), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez), una de las figuras del torneo argentino. En cuanto al crack del Fortín, se espera que juegue la revancha contra Racing en Avellaneda, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores el martes 23, y luego se sume al conjunto nacional, que viajará a Chile el miércoles 23.

Mirá la presentación de la lista de la Selección Sub 20 para el Mundial Chile 2025
El calendario de la Sub 20 de Diego Placente en Chile El sorteo ubicó a la Selección argentina en el Grupo D. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, instancia a partir de la cual se disputarán eliminatorias directas y un partido por el tercer puesto. Cuba (28 de septiembre)-Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso

Australia (1º de octubre)-Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso

Italia (4 de octubre)-Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso Los Grupos del Mundial Sub 20 Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá. Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Brasil, México, Marruecos y España. Grupo D: Italia, Argentina, Australia y Cuba.

Italia, Argentina, Australia y Cuba. Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica. Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.