El exabrupto de Gustavo Costas contra Rojas por la falta que derivó en el empate agónico de Estudiantes

Sobre el final del partido, el lateral cometió una falta que derivó en el tiro libre que terminó en el cabezazo de Guido Carrillo y estiró el encuentro hasta el tiempo extra y los penales, donde el Pincha se consagró campeón.

Estudiante de La Plata se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 tras revertir un resultado adverso y desató la alegría de los platenses, pero también la tristeza de los hinchas de Racing. Quien no pudo evitar el enojo fue el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, quien lanzó un fuerte exabrupto por la falta que cometió un jugador propio que derivó en el empate agónico .

El conjunto de Avellaneda comenzó ganado con un golazo de Adrián “Maravilla” Martínez , pero cuando el encuentro llegaba a los 97 minutos, el lateral izquierdo, Gabriel Rojas, cometió una falta en el borde del área grande, lo que derivó en un tiro libre para el Pincha.

Sin dejar pasar la última oportunidad, Sosa ejecutó un centro preciso a la cabeza de Guido Carrillo para convertir el agónico empate, que sirvió para estirar el cotejo hasta el tiempo extra y los penales, en el que Fernando Muslera se convirtió en el héroe de la noche.

Por su parte, toda la agonía que vivía los hinchas también lo sufrió el entrenador de la Academia, quien no pudo evitar el lanzar un fuerte insulto contra su jugador que cometió la insólita falta. “Es un pelotudo”, se le leyó en los labios al campeón de la Copa Sudamericana cuando vio que podía llegar el empate del Pincha, según varios presentes.

En conferencia de prensa, Gustavo Costas hizo un fuerte análisis de lo que fue la final perdida con Estudiantes de La Plata y dio por finalizada el año 2025 sin alegrías para los hinchas.

EL NERVIOSISMO Y LA BRONCA DE GUSTAVO COSTAS: así vivió el DT de Racing el gol de Guido Carrillo para el 1-1 agónico de Estudiantes en la final del #TorneoClausura . pic.twitter.com/qO2Kz9uVQ9

“Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, reconoció el entrenador de Racing en la que no aceptó preguntas por lo que se limitó a agradecer a “este grupo que dejó todo como en todos los partidos”.

“Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener. No lo supimos mantener, faltaba muy poco”, indicó, pero al mismo tiempo lanzó elogios al Pincha: “Quiero felicitar a Estudiantes por este logro, a sus jugadores y a su técnico. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y hoy sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”.

Por último, también le envió un sentido mensaje a los hinchas y un pedido de disculpas: “Voy a agradecerle a la gente de Racing, a los que vinieron en micro, que ahora tienen que volver; cuando ganás es una cosa, cuando perdés es otra… Hay que seguir adelante, tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que no venía a competir, sino a ganar. Quedo en deuda”.