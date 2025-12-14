14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El exabrupto de Gustavo Costas contra Rojas por la falta que derivó en el empate agónico de Estudiantes

Sobre el final del partido, el lateral cometió una falta que derivó en el tiro libre que terminó en el cabezazo de Guido Carrillo y estiró el encuentro hasta el tiempo extra y los penales, donde el Pincha se consagró campeón.

Por
Es un pelotudo

"Es un pelotudo", se le leyó en los labios que dijo tras la falta

Estudiante de La Plata se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 tras revertir un resultado adverso y desató la alegría de los platenses, pero también la tristeza de los hinchas de Racing. Quien no pudo evitar el enojo fue el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, quien lanzó un fuerte exabrupto por la falta que cometió un jugador propio que derivó en el empate agónico.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing
Te puede interesar:

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

El conjunto de Avellaneda comenzó ganado con un golazo de Adrián “Maravilla” Martínez, pero cuando el encuentro llegaba a los 97 minutos, el lateral izquierdo, Gabriel Rojas, cometió una falta en el borde del área grande, lo que derivó en un tiro libre para el Pincha.

Por su parte, toda la agonía que vivía los hinchas también lo sufrió el entrenador de la Academia, quien no pudo evitar el lanzar un fuerte insulto contra su jugador que cometió la insólita falta. “Es un pelotudo”, se le leyó en los labios al campeón de la Copa Sudamericana cuando vio que podía llegar el empate del Pincha, según varios presentes.

Embed

El lamento de Gustavo Costas tras perder la final del Torneo Clausura 2025

En conferencia de prensa, Gustavo Costas hizo un fuerte análisis de lo que fue la final perdida con Estudiantes de La Plata y dio por finalizada el año 2025 sin alegrías para los hinchas.

“Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, reconoció el entrenador de Racing en la que no aceptó preguntas por lo que se limitó a agradecer a “este grupo que dejó todo como en todos los partidos”.

“Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener. No lo supimos mantener, faltaba muy poco”, indicó, pero al mismo tiempo lanzó elogios al Pincha: “Quiero felicitar a Estudiantes por este logro, a sus jugadores y a su técnico. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y hoy sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”.

Por último, también le envió un sentido mensaje a los hinchas y un pedido de disculpas: “Voy a agradecerle a la gente de Racing, a los que vinieron en micro, que ahora tienen que volver; cuando ganás es una cosa, cuando perdés es otra… Hay que seguir adelante, tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que no venía a competir, sino a ganar. Quedo en deuda”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Video: así fue el golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Estudiantes, otra vez campeón.

¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

La familia que conmovió a todos en Racing.

Viajaron a dedo y sin entradas para ver a Racing: la increíble sorpresa que les dio un jugador

Racing vs. Estudiantes, desde las 21.

Racing y Estudiantes, por toda la gloria: se define el campeón del Clausura

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Habrá que esperar para ver el próximo Superclásico.

La Liga Profesional lanzó el fixture del Apertura 2026: cuándo se juega el Superclásico y los debuts de River y Boca

Rating Cero

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

play
Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Hace 33 minutos
Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Hace 33 minutos
Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

Hace 34 minutos
El uso del negro en Navidad se asocia culturalmente al luto y contrasta con el sentido de celebración de la fecha.

Por qué no se puede usar ropa negra en Navidad: este es el verdadero significado

Hace 43 minutos
Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

Hace 43 minutos