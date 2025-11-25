Es argentino y sorprendió a todos en España: ahora sueña con jugar en la Selección argentina El defensor vive un gran presente en el fútbol español y mantiene la ilusión de ser citado. Por







En cada entrevista suele mencionar que su sueño es vestir la camiseta albiceleste. Redes sociales

Un defensor argentino se destaca en el fútbol español y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Afirma que representar al país es su mayor anhelo y trabaja día a día para acercarse a esa meta.

Su presente en Alavés lo posiciona como una de las piezas más sólidas del equipo dirigido por Chacho Coudet.

Su recorrido incluye pasos por Atlanta, Talleres y un breve ciclo formativo en Boca antes de consolidarse en Europa. Nahuel Tenaglia se encuentra viviendo un gran presente en España, donde se transformó en una pieza clave del Alavés, lo que despertó interés por su rendimiento. Su crecimiento en el fútbol europeo lo llevó a expresar públicamente su deseo de tener una oportunidad con la Selección argentina, un objetivo que persigue desde sus primeros años como profesional.

El defensor, que llegó al club vasco en 2022 luego de su etapa en Talleres, hoy disfruta de un rol central dentro del equipo. Con 29 años, se afianzó como central.

Sus buenas actuaciones lo pusieron nuevamente en el radar del fútbol argentino, en especial porque nunca llegó a debutar en Boca pese a haber pasado por sus divisiones inferiores. Aun así, su recorrido lo llevó a ganar experiencia en distintos roles defensivos y fortalecer su evolución antes de su llegada a Europa.

En cada entrevista suele mencionar que su sueño es vestir la camiseta albiceleste, una ilusión que espera concretar mientras continúa afianzándose en el fútbol español.

Tenaglia Alaves La carrera de Tenaglia Nahuel Tenaglia dio sus primeros pasos en Boca, donde jugó en el sector ofensivo, pero no logró debutar en Primera. Buscó continuidad en Atlanta, club en el que se reconvirtió como lateral derecho y comenzó a ganar minutos. Más tarde llegó a Talleres, donde terminó de asentarse y evolucionó hacia la función de marcador central, posición en la que finalmente destacó.

Su solidez y versatilidad llamaron la atención de Boca antes de su partida a Europa, pero la operación no prosperó. En enero de 2022 firmó con el Alavés, donde encontró estabilidad y un lugar determinante dentro del equipo, acumulando participación constante en La Liga y afianzándose bajo la conducción de Coudet. Tenaglia EITB Incluso durante la pandemia estuvo cerca del radar del seleccionado argentino por su rendimiento en el torneo local, aunque no recibió convocatoria oficial. Ya consolidado en el fútbol español y con un recorrido que incluye más de un centenar de partidos en Primera División, mantiene latente la ilusión de recibir su primera oportunidad bajo las ordenes de Scaloni.