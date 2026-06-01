1 de junio de 2026 Inicio
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Se enfrentaron en la final de la Champions League pero su abrazo dio la vuelta al mundo

Dos jugadores fueron protagonistas de un lindo momento luego de la final del certamen europeo.

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Un momento que quedrá en la historia del fútbol ecuatoriano.

Un momento que quedrá en la historia del fútbol ecuatoriano.

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  • Paris Saint-Germain le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo.
  • Hubo dos ecuatorianos presentes en el partido: Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal).
  • Ambos son pieza clave en la defensa de la Selección y estarán en el Mundial 2026.
  • Ecuador comparte el grupo E de la Copa del Mundo junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

El pasado sábado 30 de mayo se disputó la final de la máxima competición de clubes de Europa en Budapest. El trámite arrancó favorable para el Arsenal, que se puso en ventaja a los 6 minutos gracias a un tanto de Kai Havertz. En la segunda etapa, el Paris Saint-Germain igualó las acciones con un gol de penal de Ousmane Dembélé. Tras el empate 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, la definición se fue al punto de penal. Aquí se impuso el equipo francés por 4-3 y de esta manera logró la segunda Champions en su historia.

Leandro Paredes en la Selección argentina.
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El partido tuvo una importancia especial para el pueblo ecuatoriano ya que dos de sus mejores jugadores fueron titulares. Willian Pacho estuvo en la zaga del PSG mientras que Piero Hincapié hizo lo propio en el conjunto inglés. Ambos son pieza clave en el bloque defensivo de la Selección y fueron convocados por Sebastián Beccacece para disputar la Copa del Mundo.

Wilian Pacho y Piero Hincapié Ecuador
Pacho e Hincapié en un amistoso contra Marruecos.

Pacho e Hincapié en un amistoso contra Marruecos.

Una vez que finalizó el encuentro, los dos futbolistas se unieron en un emotivo abrazo al costado del terreno de juego. Dejaron de lado la rivalidad momentánea y se pudo ver como Pacho consoló a Hincapié, visiblemente triste por la derrota de su equipo.

Cómo fue el momento viral entre Piero Hincapié y Willian Pacho

La final de la Champions dejó una emotiva secuencia entre dos jugadores. Los protagonistas fueron dos defensores ecuatorianos compañeros en la Tricolor. A Pacho le tocó festejar la “orejona” por segundo año consecutivo, mientras que Hincapié se lamentó por no poder darle la primera de su historia al Arsenal. Tras los penales, el del PSG fue a buscarlo y se unieron en un abrazo sentido.

El momento quedó capturado en cámara y fue celebrado por la cuenta oficial de la Selección de Ecuador en X.

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En una entrevista post celebración, Willian Pacho habló sobre su relación con Hincapié y la importancia de que haya dos jugadores del país en la élite del fútbol mundial. “Lo saludé a Piero, es un gran jugador. Seguro tendrá más oportunidades para ganar la Champions. Es una persona que quiero mucho. Es mi amigo. Me dio mucha alegría saber que íbamos a jugar juntos una final, lastimosamente en contra, pero juntos dos ecuatorianos. Eso inspira mucho a los ecuatorianos de que sí se puede, hay muchos jóvenes mirándonos y habrá muchos que ganen más Champions”, expresó.

Ambos compartirán la defensa de la “Tri” en el Mundial. Ecuador hará su debut el 14 de junio ante Costa de Marfil en Filadelfia. Seis días más tarde, el 20 de junio, enfrentará a Curazao en Kansas City. Por último, cerrará su participación en la primera ronda el 25 de junio frente a Alemania en Nueva Jersey.

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