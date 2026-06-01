Se enfrentaron en la final de la Champions League pero su abrazo dio la vuelta al mundo

El pasado sábado 30 de mayo se disputó la final de la máxima competición de clubes de Europa en Budapest. El trámite arrancó favorable para el Arsenal , que se puso en ventaja a los 6 minutos gracias a un tanto de Kai Havertz. En la segunda etapa, el Paris Saint-Germain igualó las acciones con un gol de penal de Ousmane Dembélé. Tras el empate 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, la definición se fue al punto de penal. Aquí se impuso el equipo francés por 4-3 y de esta manera logró la segunda Champions en su historia .

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El partido tuvo una importancia especial para el pueblo ecuatoriano ya que dos de sus mejores jugadores fueron titulares. Willian Pacho estuvo en la zaga del PSG mientras que Piero Hincapié hizo lo propio en el conjunto inglés. Ambos son pieza clave en el bloque defensivo de la Selección y fueron convocados por Sebastián Beccacece para disputar la Copa del Mundo.

Una vez que finalizó el encuentro, los dos futbolistas se unieron en un emotivo abrazo al costado del terreno de juego. Dejaron de lado la rivalidad momentánea y se pudo ver como Pacho consoló a Hincapié , visiblemente triste por la derrota de su equipo.

Cómo fue el momento viral entre Piero Hincapié y Willian Pacho

La final de la Champions dejó una emotiva secuencia entre dos jugadores. Los protagonistas fueron dos defensores ecuatorianos compañeros en la Tricolor. A Pacho le tocó festejar la “orejona” por segundo año consecutivo, mientras que Hincapié se lamentó por no poder darle la primera de su historia al Arsenal. Tras los penales, el del PSG fue a buscarlo y se unieron en un abrazo sentido.

El momento quedó capturado en cámara y fue celebrado por la cuenta oficial de la Selección de Ecuador en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2060804260523110793&partner=&hide_thread=false ¡Nos llenan de orgullo, estamos haciendo historia!

¡Vamos por más! pic.twitter.com/uzNvLgLGS0 — FEF (@FEFecuador) May 30, 2026

En una entrevista post celebración, Willian Pacho habló sobre su relación con Hincapié y la importancia de que haya dos jugadores del país en la élite del fútbol mundial. “Lo saludé a Piero, es un gran jugador. Seguro tendrá más oportunidades para ganar la Champions. Es una persona que quiero mucho. Es mi amigo. Me dio mucha alegría saber que íbamos a jugar juntos una final, lastimosamente en contra, pero juntos dos ecuatorianos. Eso inspira mucho a los ecuatorianos de que sí se puede, hay muchos jóvenes mirándonos y habrá muchos que ganen más Champions”, expresó.

Ambos compartirán la defensa de la “Tri” en el Mundial. Ecuador hará su debut el 14 de junio ante Costa de Marfil en Filadelfia. Seis días más tarde, el 20 de junio, enfrentará a Curazao en Kansas City. Por último, cerrará su participación en la primera ronda el 25 de junio frente a Alemania en Nueva Jersey.