Los mejores memes tras la caída de la Selección argentina ante Uruguay en la era post Messi

La Selección argentina cayó por 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Lionel Messi. El encuentro amistoso estuvo marcado por un insólito gol en contra de Leonardo Balerdi, el tanto de Maximiliano Araújo, el descuento de Julián Álvarez y la baja presencia de público en las tribunas.
Tras la derrota, los hinchas colmaron las redes sociales con memes enfocados en la ausencia del capitán, los huecos en las tribunas y el blooper defensivo. En medio de las burlas y reacciones virales, las destacadas apariciones del juvenil Nico Paz terminaron convirtiéndose en uno de los pocos aspectos elogiados por los fanáticos.