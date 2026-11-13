14 de noviembre de 2026 Inicio
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Los mejores memes tras la caída de la Selección argentina ante Uruguay en la era post Messi

La Albiceleste perdió 2 a 1 en La Bombonera en su primer amistoso tras la despedida de Lionel Messi, en un partido marcado por los asientos vacíos, el gol en contra de Balerdi y el furor por Nico Paz.

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Darwin Núñez vuela ante la marca de Agustín Giay.

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@Uruguay
Uruguay venció 2 a 1 a la Argentina en el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA del 2026.
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Tras la derrota, los hinchas colmaron las redes sociales con memes enfocados en la ausencia del capitán, los huecos en las tribunas y el blooper defensivo. En medio de las burlas y reacciones virales, las destacadas apariciones del juvenil Nico Paz terminaron convirtiéndose en uno de los pocos aspectos elogiados por los fanáticos.

Mirá los mejores memes de la derrota de la Selección argentina ante Uruguay

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