Los mejores memes tras la caída de la Selección argentina ante Uruguay en la era post Messi La Albiceleste perdió 2 a 1 en La Bombonera en su primer amistoso tras la despedida de Lionel Messi, en un partido marcado por los asientos vacíos, el gol en contra de Balerdi y el furor por Nico Paz. Por Agregar C5N en









Darwin Núñez vuela ante la marca de Agustín Giay. @Uruguay

La Selección argentina cayó por 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Lionel Messi. El encuentro amistoso estuvo marcado por un insólito gol en contra de Leonardo Balerdi, el tanto de Maximiliano Araújo, el descuento de Julián Álvarez y la baja presencia de público en las tribunas.