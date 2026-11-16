La medida exceptúa una ley provincial de 2017 y permite que una sociedad controlada desde Dubai construya 24 ecocabañas en la Península de Magallanes. El intendente de El Calafate y organizaciones locales rechazan el proyecto turístico.

El decreto 915/26 con el que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , autorizó la venta de un inmueble en el área protegida de la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno y cerca de El Calafate, a una empresa de capitales de Dubai para construir 24 ecocabañas y tres senderos , sigue generando polémica en la provincia.

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Según reveló una investigación presentada por la periodista Felicitas Bonavitta en Minuto Uno, el programa conducido por Gustavo Sylvestre en C5N , la disposición oficial habilita a la firma Lacustre del Sud SA a transferir la propiedad a ASB Hospitality Calafate SAU "por única vez y con carácter estrictamente excepcional". De este modo, el Ejecutivo provincial esquiva una normativa vigente desde 2017 que prohíbe vender tierras a extranjeros en reservas naturales .

La firma compradora se constituyó el 27 de julio como sociedad anónima unipersonal con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y un capital de $30 millones. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una sociedad inscripta en Dubai en 2018 dedicada a negocios hoteleros, turísticos e inmobiliarios.

La operación generó sorpresa en el arco político santacruceño, ya que varios diputados aseguraron haberse enterado de la cesión a través de la prensa. Ante la falta de información oficial, la Legislatura provincial aprobó por unanimidad un pedido urgente para acceder al expediente administrativo.

El intendente de El Calafate, Javier Belloni , cuestionó la falta de transparencia y advirtió sobre el impacto ambiental en la zona. "Estamos muy preocupados por la situación del parque nacional. Pero no tan solo por la venta de tierra a extranjeros. La preocupación más grande que tenemos los calafateños es el fin para que se compren las tierras. Acá durante mucho tiempo se ha discutido si se puede o no se puede pernoctar en el glaciar Perito Moreno", relató el jefe comunal.

En sintonía con el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante local reclamó que la comunidad no tuvo oportunidad de opinar sobre la iniciativa. Asimismo, empresarios y operadores turísticos exigieron mantener prístina la península y conocer los alcances reales de la obra proyectada.

Desde el sector hotelero alertaron sobre la trascendencia internacional del área afectada por la medida del gobernador Vidal. "No es solo un problema para El Calafate. Este es un tema de Calafate, de la provincia de Santa Cruz, de Argentina y del mundo, porque eso es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO", sostuvo Pablo Perret, presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos.

Vecinos y guías denuncian la entrega de tierras sin consulta

Las organizaciones vecinales y ambientalistas también repudiaron el avance inmobiliario frente a uno de los principales atractivos naturales del país. "El gobernador firmó un decreto de excepción, por única vez, sin haberle consultado a los pueblos ni a las comunidades, con el desarrollo de una infraestructura propia de una ciudad o de un pueblo, frente al glaciar Perito Moreno", denunció Ángel Serra, integrante de la Asamblea de Vecinos de Calafate.

Por último, los trabajadores del turismo cuestionaron la celeridad del trámite y la cesión de patrimonio público a capitales foráneos. "Fue un decreto que salió de un día para otro. Aparentemente esto ya se venía charlando antes. Lo que más nos preocupa es que se trata de un inversor extranjero que quiere comprar una tierra provincial que es parte de una reserva que nos pertenece a todos los argentinos y a todos los santacruceños", concluyó Rocío Gómez, presidenta de la Asociación Guías de Santa Cruz.