13 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera

La Albiceleste, en su primera presentación de la era post Lionel Messi, tuvo un tropiezo en la cancha de Boca y cayó 2 a 1 en el clásico rioplatense. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni piensa en su siguiente compromiso.

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Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

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La Selección argentina cayó por 2 a 1 frente a Uruguay en la Bombonera, por el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA de 2026. Los goles de la visita fueron de Leonardo Balerdi, en contra, y Maxi Araújo, mientras que Julián Álvarez marcó el descuento para la Albiceleste. Ahora, la Scaloneta se enfoca en su próximo encuentro.

Uruguay venció 2 a 1 a la Argentina en el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA del 2026.
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El próximo partido de la Scaloneta será el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro marcará el cierre del calendario del seleccionado en un año atravesado por el subcampeonato mundial y la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina llegó al Mundial 2026 como defensora del título y consiguió alcanzar nuevamente la final, donde cayó por 1 a 0 ante España en el tiempo suplementario. El equipo de Lionel Scaloni perdió la posibilidad de conquistar su cuarta estrella, pero cerró el certamen como subcampeón del mundo, luego de una campaña con nueve triunfos consecutivos.

El 2026 también quedó marcado por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El capitán anunció su retiro el 31 de agosto y tuvo su último partido el 6 de octubre, en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental. Después de más de 20 años con la Albiceleste, cerró una etapa histórica con seis Mundiales disputados y múltiples títulos.

Julian &Aacute;lvarez fue titular y marc&oacute; el descuento en el amistoso entre la Selecci&oacute;n argentina y Uruguay.&nbsp;

Julian Álvarez fue titular y marcó el descuento en el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay.

Los desafíos de Lionel Scaloni en la era post Messi de la Selección argentina

Lionel Scaloni despejó las dudas sobre su continuidad al confirmar la renovación de su contrato al frente de la Selección argentina. El entrenador había puesto en duda su futuro después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, pero finalmente acordó seguir al frente del equipo tras varias reuniones con Claudio Tapia.

Con el ciclo confirmado, el principal desafío será conducir la renovación del plantel después de la salida de Lionel Messi, quien cerró una etapa de 21 años con la Albiceleste. La primera convocatoria sin el capitán marcó el inicio de una nueva etapa, con futbolistas jóvenes que deberán asumir mayores responsabilidades dentro y fuera de la cancha.

Lionel Scaloni renov&oacute; su contrato al frente de la Selecci&oacute;n argentina.

Lionel Scaloni renovó su contrato al frente de la Selección argentina.

Entre los nombres que aparecen como parte del recambio se encuentran Nicolás Paz y Franco Mastantuono, dos de los jugadores que tendrán la oportunidad de consolidarse en el seleccionado. El cuerpo técnico deberá encontrar nuevas referencias futbolísticas y de liderazgo para sostener la mentalidad ganadora de un equipo que viene de ser subcampeón mundial.

En el horizonte aparecen las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028. Además, Scaloni deberá afrontar la salida de Walter Samuel, uno de sus principales colaboradores, quien dejará el cuerpo técnico en diciembre para iniciar su camino como entrenador principal en Europa.

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