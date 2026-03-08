8 de marzo de 2026 Inicio
La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

La AFA confirmó la creación de un nuevo certamen luego del encuentro del Consejo Federal, que reunió a más de 3 mil dirigentes deportivos.

En medio del clima de tensión que atraviesa el fútbol argentino por el paro de la actividad y los cruces políticos en torno a la conducción del deporte, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, expresó su respaldo al presidente Claudio "Chiqui" Tapia tras participar de un encuentro con autoridades de ligas y clubes del interior del país en Córdoba.

La actividad fue organizada por el Consejo Federal y reunió a más de 3 mil dirigentes provenientes de 233 ligas y federaciones que representan a cerca de 5 mil clubes de todo el país. El evento se desarrolló en el estadio cubierto de Instituto y contó con la presencia del presidente de la AFA.

Consultado sobre el contexto político que rodea al fútbol argentino, Toviggino defendió la gestión actual. “Defendamos la gestión del mejor presidente. Defendamos la historia”, sostuvo en declaraciones a Furia Sport.

Durante la jornada se analizaron distintos temas vinculados al desarrollo institucional y deportivo del fútbol del interior y se presentaron cambios proyectados en la estructura de las competencias organizadas por el Consejo Federal.

Entre los anuncios más relevantes se destacó la creación de una nueva categoría nacional que comenzará a disputarse a partir de 2027 y se llamará Torneo Argentino del Interior. El certamen se ubicará por debajo del Torneo Federal A y tendrá carácter semiprofesional, ya que los clubes deberán contar con una cantidad mínima de contratos profesionales. Además, se adelantaron lineamientos generales sobre el formato del campeonato, la cantidad de equipos participantes y el sistema de ascensos y descensos que tendrá la nueva categoría.

El encuentro incluyó también intervenciones de dirigentes del interior. Emeterio Farías, referente de la Liga Cordobesa de Fútbol, destacó la presencia de autoridades provenientes de esa región en la conducción de la AFA y sostuvo que esa situación genera incomodidad en algunos sectores.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, agradeció la presencia de los dirigentes y remarcó el rol social que cumplen los clubes en todo el país. “El fútbol argentino es uno solo”, afirmó, al tiempo que sostuvo que uno de los objetivos de su gestión fue avanzar en la federalización de la actividad.

En ese marco, anunció que los clubes del Torneo Federal A comenzarán a percibir ingresos similares a los que reciben las instituciones de la Primera B Metropolitana. También anticipó el lanzamiento de LPF Play, una plataforma digital donde se podrán ver partidos del fútbol femenino, la B Metropolitana, el futsal y competiciones del interior.

