Chacho Coudet habló por primera vez tras ser confirmado como DT de River: "Es una gran oportunidad"

En un comunicado publicado por Alavés, el entrenador de 51 años se despidió del conjunto español, donde dirigió 55 partidos: "Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División".
En tal sentido, expuso su entusiasmo por su próxima etapa como DT del equipo de Núñez. "Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club. Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto. Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente gracias", expresó.
El contrato del DT vencía en junio, por lo que el Millonario acordó con el Alavés de España un resarcimiento económico de un millón de euros. Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik, y tras el anuncio de la partida de Gallardo a cargo del equipo.
En este marco, se espera que el debut del Chacho sea contra Huracán en Parque Patricios el 12 de marzo por la décima fecha del torneo Apertura 2026, debido a que la novena jornada prevista inicialmente para este fin de semana, en la que el Millonario recibirá a Atlético Tucumán en el Monumental, fue postergada para mayo debido a un paro del fútbol argentino.
El paso de Chacho Coudet como futbolista de River
El paso de Coudet por River Plate se dividió en dos etapas fundamentales: la primera entre 1999 y 2002, y la segunda tras un breve paso por Europa, entre 2003 y 2004. Durante estos años, el mediocampista no solo se destacó por su despliegue por la banda derecha y su capacidad de centro, sino por ser el "alma" del vestuario.
Con 146 partidos jugados, 22 goles y cinco títulos locales bajo el brazo (Apertura 1999, Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004), Coudet se consolidó como una pieza clave en la historia ganadora del club. Sin embargo, también dejó una gran huella en aquel plantel por ser el gran bromista del grupo.
Una de las historias más recordadas ocurrió durante una concentración, cuando en un intento de revancha contra sus compañeros, que lo habían mojado con agua, terminó utilizando un matafuegos a modo de chiste. De forma accidental, afectó temporalmente la visión del delantero Esteban "Bichi" Fuertes.