Boca no perdona y ya le gana 2-0 a Lanús en el Sur por el Torneo Apertura 2026 El Xeneize, con la vuelta de Leandro Paredes como titular e hinchas visitantes, enfrenta al Granate en el estadio Néstor Díaz Pérez por el grupo A del campeonato.







El Ruso Ascacibar metió su primer gol en Boca, gracias a un rebote en Canale. Boca visita a Lanús. C5N

Boca supera a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el marco de un partido postergado por la fecha 7 del grupo A del torneo Apertura 2026. El Xeneize busca conseguir un triunfo en el campeonato luego de cuatro encuentros y meterse en los puestos de playoffs, mientras que el Granate, que vuelve a jugar de local tras consagrarse en la Recopa Sudamericana, también pretende entrar en la zona de clasificación a los octavos de final.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, realizó dos modificaciones en el equipo que empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, ya que Leandro Paredes, la gran figura del Xeneize, reemplaza al chileno Williams Alarcón en el mediocampo, mientras que el juvenil Tomas Aranda juega por Lucas Janson en el sector ofensivo. El equipo de La Ribera juega con 12.500 hinchas visitantes.

Por su parte, el DT del equipo del Sur, Mauricio Pellegrino, resolvió que contra el Xeneize jueguen los habituales titulares, luego de que apostara por los suplentes en el empate 1-1 con Defensa y Justicia, que se jugó tres días después del partido con Flamengo por la Recopa Sudamericana. De esta manera, Nahuel Losada reemplaza a Franco Petroli, Tomás Guidara a Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz a Gonzalo Pérez, José María Canale a Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich a Luciano Romero, Agustín Medina a Dylan Aquino, Agustín Cardozo a Facundo Sánchez, Eduardo Salvio a Felipe Peña Biafore y Ramiro Carrera a Matías Sepúlveda.

El encuentro había sido postergado ya que el Granate enfrentó al equipo brasileño el 26 de febrero y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó la fecha 7 para esa semana.

Lanús vs. Boca, por el torneo Apertura 2026: formaciones Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Franco Watson; Eduardo Salvio, Walter Bou y Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.