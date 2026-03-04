Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.
Boca derrtó 3-0 a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez en el marco del partido postergado por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y mostró su mejor versión después de cuatro encuentros consecutivos sin triunfos por el campeonato local. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.
El próximo partido de Boca será contra San Lorenzo, que viene de empatar 0-0 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro se llevará adelante el 11 de marzo a partir de las 19:45 en la Bombonera y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del torneo, ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.
El último encuentro entre el Xeneize y el Ciclón se produjo el 18 de agosto de 2024 por la fecha 11 de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera se impuso 3-2 en La Boca con goles de Milton Giménez, Ezequiel Cerutti en contra y Miguel Merentiel. En tanto, Andrés Vombergar e Iván Leguizamón convirtieron para San Lorenzo.
Boca enfrentará a San Lorenzo en el marco de su próximo compromiso, debido a que inicialmente estaba previsto que enfrente este domingo a Central Córdoba en Santiago del Estero por la jornada 9 del campeonato. Sin embargo, esa fecha finalmente se llevará adelante en mayo debido a un paro del fútbol argentino para este fin de semana, dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).