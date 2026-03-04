5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

El Xeneize mostró su mejor versión y se impuso con contundencia sobre el Granate en el estadio Néstor Díaz Pérez. Ahora, buscará mantener el envión en su próximo partido.

Por
Tras ganarle a Lanús

Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Boca derrtó 3-0 a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez en el marco del partido postergado por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y mostró su mejor versión después de cuatro encuentros consecutivos sin triunfos por el campeonato local. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El Ruso Ascacibar metió su primer gol en Boca, gracias a un rebote en Canale.
Te puede interesar:

Boca volvió a vivir: goleó 3-0 a Lanús en el Sur y mostró su mejor versión en Torneo Apertura

El próximo partido de Boca será contra San Lorenzo, que viene de empatar 0-0 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro se llevará adelante el 11 de marzo a partir de las 19:45 en la Bombonera y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del torneo, ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.

leandro paredes river
Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

El último encuentro entre el Xeneize y el Ciclón se produjo el 18 de agosto de 2024 por la fecha 11 de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera se impuso 3-2 en La Boca con goles de Milton Giménez, Ezequiel Cerutti en contra y Miguel Merentiel. En tanto, Andrés Vombergar e Iván Leguizamón convirtieron para San Lorenzo.

Boca enfrentará a San Lorenzo en el marco de su próximo compromiso, debido a que inicialmente estaba previsto que enfrente este domingo a Central Córdoba en Santiago del Estero por la jornada 9 del campeonato. Sin embargo, esa fecha finalmente se llevará adelante en mayo debido a un paro del fútbol argentino para este fin de semana, dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con público visitante, Boca jugará frente a Lanús desde las 21 en La Fortaleza

Un necesitado Boca le quiere arruinar la celebración de la Recopa a Lanús

Bruno Valdez rescindió y continuará su carrera en Paraguay.

Sorpresa: jugó poco en Boca, rescindió y ahora sigue su carrera en el exterior

En el banco de Rosario Cental y Racing, Coudet logró 3 victorias, 2 empates y una derrota
play

Cómo le fue a Chacho Coudet ante Boca: de aquella polémica final con Rosario Central a los clásicos con Racing

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

La jornada de debate contó con la presencia de los medios de comunicación más prestigiosos del país.

C5N participó de una jornada de debate sobre apuestas online junto a clubes e influencers

Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la octava fecha del Torneo Apertura.
play

Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza, empató 1 a 1 en La Bombonera y se fue silbado

Rating Cero

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.
play

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

últimas noticias

En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. 

Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave

Hace 30 minutos
Además, hay más de 6.000 personas heridas por la guerra en Medio Oriente.

Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

Hace 38 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Quini 6: un apostador ganó más de $700 millones en La Segunda

Hace 49 minutos
La industria automotriz afronta un 2026 desafiante.

La producción automotriz cayó 30,1% interanual en febrero y encadena siete meses de retroceso

Hace 57 minutos
Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

Hace 1 hora