Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús El Xeneize mostró su mejor versión y se impuso con contundencia sobre el Granate en el estadio Néstor Díaz Pérez. Ahora, buscará mantener el envión en su próximo partido. Por + Seguir en







Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Boca derrtó 3-0 a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez en el marco del partido postergado por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y mostró su mejor versión después de cuatro encuentros consecutivos sin triunfos por el campeonato local. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El próximo partido de Boca será contra San Lorenzo, que viene de empatar 0-0 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro se llevará adelante el 11 de marzo a partir de las 19:45 en la Bombonera y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la décima fecha del torneo, ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.

leandro paredes river Leandro Paredes, la gran figura de Boca. El último encuentro entre el Xeneize y el Ciclón se produjo el 18 de agosto de 2024 por la fecha 11 de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera se impuso 3-2 en La Boca con goles de Milton Giménez, Ezequiel Cerutti en contra y Miguel Merentiel. En tanto, Andrés Vombergar e Iván Leguizamón convirtieron para San Lorenzo.