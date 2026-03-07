Derrumbe en Parque Patricios: corre riesgo el debut de Coudet en River En la previa al estreno de "Chacho" como técnico del equipo de Núñez se vive un panorama de incertidumbre debido a las medidas de seguridad que rigen en los últimos días en la zona del estadio de Huracán. Por + Seguir en







El debut de Eduardo Coudet en River peligra debido a un derrumbe ocurrido cerca del estadio de Huracán. Más de 300 vecinos fueron evacuados en Parque Patricios y aún no tienen fecha de regreso a sus hogares. El partido podría jugarse a puertas cerradas para evitar que las vibraciones de la hinchada afecten las estructuras dañadas. Se espera un informe técnico definitivo entre el lunes y martes de la semana próxima para decidir si habrá público. El inicio de la era de Eduardo "Chacho" Coudet al frente de River se encuentra bajo una inesperada sombra de incertidumbre. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el nuevo entrenador millonario proyectaba su estreno para el próximo jueves 12 de marzo ante Huracán. Sin embargo, un grave incidente de infraestructura ocurrido a escasos metros del Estadio Tomás Adolfo Ducó puso en duda la logística del encuentro y la presencia de los hinchas en las tribunas.

El barrio de Parque Patricios se encuentra afectado desde el martes por el colapso del techo de un estacionamiento en un complejo de viviendas, ubicado en la intersección de la Avenida Suárez y la calle Mafalda, mantiene a más de 300 vecinos evacuados.

Estadio Tomás Adolfo Ducó - Huracán En este contexto, la seguridad del Gobierno de la Ciudad le comunicó al "Globo" que debía jugar frente a Belgrano sin público, con el fin de evitar posibles vibraciones que pudieran afectar aún más la estructura y empeorar la situación. Incluso se consideró la suspensión del encuentro.

Estas familias atraviesan horas de angustia e incertidumbre, ya que las autoridades de Defensa Civil todavía no pudieron determinar cuándo podrán volver a sus hogares debido al peligro de nuevos desprendimientos. La zona permanece bajo un estricto perímetro de seguridad mientras se realizan los peritajes en las estructuras linderas.

Por qué podría ser a puertas cerradas el debut de Coudet en River coudet Si el panorama continúa sin novedades optimistas, se podría repetir la situación del pasado 3 de marzo cuando Huracán enfrentó a Belgrano a puertas cerradas, como medida preventiva.