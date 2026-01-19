Tras brillar en el clásico ante Metz, dos gigantes europeos buscan al Colo Barco El ex-Boca la rompió en el triunfo de Racing de Estrasburgo y, ahora, uno de los clubes más importantes del continente posó sus ojos en el volante. Sin embargo, un entrenador que ya lo conoce y que acaba de asumir en la Premier League quiere sumarlo a su plantel. Por + Seguir en







A meses del Mundial, Valentin Barco es buscado por Bayern Múnich y Chelsea

El Colo Barco tuvo una excelente actuación el fin de semana en la Ligue 1 convirtiéndose en protagonista en el clásico de Racing de Estrasburgo ante Metz. Esto hizo que siga despertando el interés de varios clubes mundiales y que, ahora, dos gigantes de Europa estén detrás de sus pasos.

Tras brillar en la victoria por 2 a 1, el medio The Bild informó que Bayern Múnich y Chelsea le consultaron a los Blaquiazules, que son los dueños del 100% del pase del ex-Boca, condiciones contractuales. Según trascendió, el conjunto alemán sigue de cerca al argentino y evalúa hacer una oferta cercana a los 40 millones de euros por su pase.

Por su parte, el interés de los ingleses se concreta tras el arribo de Liam Rosenior como entrenador, quien tuvo al futbolista en Estrasburgo y fue un técnico importante en su carrera, ya que fue quien lo convirtió en volante central, le dio confianza plena y fue uno de los principales responsables de que su nivel termine de explotar.

Colo Barco Racing Estrasburgo @RCSA En caso de que se concrete alguno de los pases de Barco a Alemania o Inglaterra, será de gran paso no solo en su carrera, ya que podría vestir la camiseta de un club gigante de Europa, sino que también será más que fundamental para el futuro de su carrera de cara el Mundial 2026.

El futbolista argentino supo ser parte de los últimos listados de convocatorias de Lionel Scaloni para las Eliminatorias de cara al campeonato del mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y por el cual la Argentina es la defensora del título.