Tras brillar en el clásico ante Metz, dos gigantes europeos buscan al Colo Barco
El ex-Boca la rompió en el triunfo de Racing de Estrasburgo y, ahora, uno de los clubes más importantes del continente posó sus ojos en el volante. Sin embargo, un entrenador que ya lo conoce y que acaba de asumir en la Premier League quiere sumarlo a su plantel.
A meses del Mundial, Valentin Barco es buscado por Bayern Múnich y Chelsea
El Colo Barco tuvo una excelente actuación el fin de semana en la Ligue 1 convirtiéndose en protagonista en el clásico de Racing de Estrasburgo ante Metz. Esto hizo que siga despertando el interés de varios clubes mundiales y que, ahora, dos gigantes de Europa estén detrás de sus pasos.
Tras brillar en la victoria por 2 a 1, el medio The Bild informó que Bayern Múnich y Chelsea le consultaron a los Blaquiazules, que son los dueños del 100% del pase del ex-Boca, condiciones contractuales. Según trascendió, el conjunto alemán sigue de cerca al argentino y evalúa hacer una oferta cercana a los 40 millones de euros por su pase.
Por su parte, el interés de los ingleses se concreta tras el arribo de Liam Rosenior como entrenador, quien tuvo al futbolista en Estrasburgo y fue un técnico importante en su carrera, ya que fue quien lo convirtió en volante central, le dio confianza plena y fue uno de los principales responsables de que su nivel termine de explotar.
En caso de que se concrete alguno de los pases de Barco a Alemania o Inglaterra, será de gran paso no solo en su carrera, ya que podría vestir la camiseta de un club gigante de Europa, sino que también será más que fundamental para el futuro de su carrera de cara el Mundial 2026.
Valentín Barco llegó Francia en enero de 2025, luego de un paso irregular por el Brighton de la Premier League. Racing de Estrasburgo pagó alrededor de 10 millones de euros por su ficha y le firmó contrato hasta 2029.
Por esa inversión, el Colo pagó con creces: actualmente es el argentino con más asistencias en las cinco principales ligas de Europa, con un total de ocho pases de gol en lo que va del campeonato.
Además, en el último partido, en el clásico, correspondiente la 18° fecha de la Ligue 1, el lateral izquierdo fue una de las figuras del equipo que actualmente es dirigido por el inglés Gary O'Neil y que ganó por 2 a 1 al Metz.
Como volante interno, el ex - Boca hizo dos pases clave, tuvo un 92% de efectividad en toques, tres faltas recibidas, cuatro quites y siete duelos ganados de los doce que disputó.