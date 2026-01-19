19 de enero de 2026 Inicio
Murió Valentino Garavani, el legendario diseñador de moda italiano

Falleció en su casa en Roma, rodeado de sus seres queridos. Se había retirado del diseño de indumentaria en 2008, cuando le entregó el control de su firma a Alessandro Michele.

Valentino Garavani retratado en 1988 en la villa de Malibú.

Valentino Garavani, el reconocido diseñador de moda que fundó la marca Valentino, murió a los 93 años en Roma rodeado de su círculo íntimo. Se lo velará el miércoles y el jueves en PM23 en Piazza Mignanelli 23 y su funeral se realizará el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a las 11.

Según artículos de periodistas de moda entre 1980 y 1990, Valentino puso a Roma y toda Italia "en el mapa internacional de la moda" con su desfile de alta costura en la edición de 1962 de Pitti Immagine. En 2008, el diseñador se retiró y cedió el control de su firma a Alessandro Michele.

Aún así, su muerte impacta al mundo de la moda porque su legado continuó definiendo la cara actual de la alta costura. La irrupción de Valentino "rompió la barrera que separaba la moda francesa de la italiana y europea" y sus consecuencias dieron pie a Gianni Versace y Armani, luego del surgimiento del prêt-à-porter o listo para llevar, la producción en serie con moldes estándar.

Aunque Valentino aprendió a habitar ambos mundos: la alta costura elaborada a medida y la estandarización de la producción. Garavani representó "el último exponente de una gran tradición de couturiers italianos que, desde los años setenta, fue cediendo terreno ante los maestros del prêt-à-porter".

Valentino resumió en vida sus especialidades de manera pragmática: "Sé hacer solo tres cosas en la vida: ropa, decorar casas y entretener a la gente". Tenía una relación muy cercana con estrellas de Estados Unidos y Europa y no ocultaba su vida privada del ojo público.

También supo expresar su posición política en contextos internacionales complejos con la creación de su vestido por la paz el mismo año de la Guerra del Golfo, con su compromiso con la lucha contra el SIDA en las primeras instancias de contagio de la enfermedad y con la fundación de una academia con su nombre en Roma dedicada a las artes.

Cómo se interesó en la moda Valentino Garavani

El diseñador empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, se mudó a París con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani para seguir su vocación. En la capital de Francia estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.

Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga.

