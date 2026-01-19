¿Nuevo romance? Aseguran que Riquelme estaría en pareja con una reconocida actriz: ella rompió el silencio

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la hija del cantante y el presidente de Boca estarían iniciando una relación amorosa. La actriz rompió el silencio y habló al respecto.

El mundo del fútbol y del espectáculo argentino volvieron a estar vinculados por un supuesto amor que habría nacido. En las últimas horas comenzó a circular el rumor de un posible e incipiente romance entre la actriz, Julieta Ortega, y el actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

Todo comenzó a circular cuando en el programa Puro Show revelaron que ambos estarían teniendo una relación, un vínculo que sería “muy reciente y que él habría sido visto yendo a buscarla con su camioneta por la puerta de su casa en el barrio de Palermo ”.

Ahora, después de varios días de rumores que comenzaron a escalar, la propia actriz habló por primera vez sobre la supuesta relación con el ex 10. “ Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie que no esté acá”, negó rotundamente.

Al mismo tiempo, si bien reconoció que lo conoce como “conozco a un montón de gente”, aseguró que no entiende de dónde salió el rumor y que se enteró luego de recibir el mensaje por WhatsApp por parte de un periodista. “Le dije que no, de ninguna manera. Me da pudor de hablar de alguien que no tiene que ver conmigo ”, sostuvo en diálogo con Puro Show (El Trece).

Cuando fue consultada sobre los trascendidos en que el excapitán de Boca la había pasado a buscar por su casa lo volvió a negar, pero la respuesta nunca fue hacia el notero que le hizo la consulta, sino que la miraba a la notera de Canal 9 que también estaba presente. “No tengo ni idea de dónde sale ese rumor. Estoy sorpresa como ustedes”, negó todo.

Posterior a eso, en el programa recordaron una entrevista del año 2014, cuando Ortega contó que su hijo Benito, producto de su relación con el cantante Iván Noble, es fanático de Riquelme y que su sueño sería que ella se case con él.

“Hasta quería que yo me casara con un futbolista. Al comienzo, con cualquiera, lo importante era que fuera jugador. Le expliqué que todos eran demasiado jóvenes para mí y cambió a Riquelme. Como buen hincha de Boca quería que me casara con Román, un poco más lógico porque es más grande, pero es una alegría que no le podré dar”, había asegurado.

Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Julieta Ortega fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha (el Trece) este sábado 17 de enero y generó preocupación entre los fanáticos de su padre, tras revelar el complicado estado de salud que tuvo que atravesar el cantante y que lo obligó a suspender sus conciertos. Según contó la actriz, el problema afectó a Palito en su rostro y reveló: “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”.

Durante la noche, la conductora no pudo aguantarse y fiel a su estilo, increpó a Julieta sobre el cuadro de salud actual de su papá que en 2025 tuvo que suspender la actividad sobre los escenarios. La actriz de El Barro no dudó en contar detalles y llevar tranquilidad a la mesa. “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó. Además agregó que el impacto emocional de tener que cancelar conciertos fue significativo para Palito.