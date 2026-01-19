19 de enero de 2026 Inicio
Nuevo parte médico sobre la salud de Bastian: cómo evoluciona el niño atropellado en Pinamar

El Ministerio de Salud bonaerense difundió un nuevo parte médico sobre Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en terapia intensiva tras el violento accidente entre una camioneta y una UTV.

Nuevo médico sobre la salud de Bastian: ¿Cómo evoluciona el niño herido tras un choque en Pinamar?

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó una actualización sobre el estado de salud de Bastian Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque ocurrido en Pinamar entre una camioneta y una UTV.

De acuerdo al parte oficial, en las últimas 24 horas el paciente presentó una evolución en su cuadro clínico, lo que permitió avanzar con algunas decisiones médicas en el marco de su tratamiento. En ese contexto, los profesionales evalúan de manera progresiva su respuesta neurológica y respiratoria.

Las autoridades sanitarias aclararon que, pese a estos avances, el niño continúa internado en la unidad de terapia intensiva, en estado grave, con asistencia respiratoria mecánica, aunque se mantiene clínica y hemodinámicamente estable.

En paralelo, el Ministerio indicó que la familia recibe acompañamiento permanente por parte de los equipos de salud mental, a través de un abordaje interdisciplinario que incluye a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del hospital y de la Región Sanitaria VIII.

Imputación del papá de Bastián

La fiscalía a cargo de la investigación sobre lo ocurrido en el accidente que dejó a Bastián gravemente herido decidió imputar a Maximiliano Jerez, padre del menor, por considerarlo responsable de los hechos. La ampliación de la imputación contra el papá del pequeño debido a que llevaba a upa al menor ya que el vehículo cuenta con cuatro lugares, pero eran cinco a bordo.

La decisión judicial se tomó luego de que finalizara la tercera operación que atravesó el niño en Mar del Plata. En la causa también está acusado Manuel Molinari, conductor de la camioneta, así como también la mujer que conducía la UTV.

