18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El picante gesto del Colo Barco que sacudió el clásico entre Estrasburgo y Metz

El exlateral de Boca la rompió en la victoria de Racing de Estrasburgo por 2-1 y luego protagonizó un cruce caliente con un rival que encendió la polémica al finalizar el partido.

Por
El Colo Barco la rompe en Francia y ya está en la mira del Bayern Münich.

El Colo Barco la rompe en Francia y ya está en la mira del Bayern Münich.

@RCSA

Racing de Estrasburgo ganó el clásico por 2-1 frente a Metz, en el estadio Stade de la Meinau, por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia, con el argentino Valentín Colo Barco como figura y protagonista de un escándalo sobre el final: un gesto del ex-Boca Juniors ante un rival encendió la polémica en el fútbol francés.

El contrato del jugador vence el 30 de noviembre y Boca no lo renovará.
Te puede interesar:

Decisión tomada: Boca lo dejará ir y seguirá su carrera en Francia

En una temporada satisfactoria para el exjugador de Brighton, el Clásico del Este lo tuvo como eje central del fútbol del local y con gran participación en cada jugada de ataque de Racing. Parado como doble cinco, en una nueva función en Europa, el Colo se destacó tanto adentro como fuera de la cancha.

Es que finalizado el partido, con triunfo para los de Estrasburgo tras los goles de Diego Moreira y Martial Godo, había empatado transitoriamente Gauthier Hein, el jugador de la Selección argentina le negó el saludo al capitán rival y se golpeó el escudo en la cara en pleno campo de juego.

Embed

La reacción del Colo Barco no fue casualidad. Hein había marcado de penal el empate transitorio y lo festejo de cara a la hinchada local: se cruzó de brazo y se frotó los hombros en una clara provocación. El argentino tomó nota de la chicana y se vengó sobre el final, negándole el saludo al capitán.

De esta manera, el equipo de los argentinos Barco y Joaquín Panichelli, y el paraguayo Julio Enciso, quedó en el séptimo lugar de la liga francesa, a tres puntos de los puestos de copas internacionales. Y en medio de rumores sobre el interés de gigantes de Europa como Chelsea (pedido por su ex DT Liam Rosenior) y Bayern Münich de Alemania.

Embed

Mirá el resumen de la victoria de Racing de Estrasburgo en el clásico frente a Metz

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Colo Barco sorprendió con un accesorio de la marca Louis Vuitton.

El Colo Barco impone moda con un look casual con jeans anchos y campera retro

Ayrton Costa, de Boca, escapa ante la marca de Quintana y Leguizamón.

Boca lo da vuelta y le gana 2-1 a Olimpia en su último amistoso de verano en San Nicolás

Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.

Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández

La Selección argentina buscará defender el título mundial en 2026.

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

Lisandro Martínez no se guardó nada tras la victoria ante Manchester City.

La dura respuesta de Lisandro Martínez tras las críticas de una gloria del United: "Cara a cara no te dicen nada"

Zeynep Sonmez mostró su preocupación por la alcanzapelotas desvanecida en el primer día del Australian Open.

Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

últimas noticias

El 1 de marzo inicia el nuevo período ordinario en el Congreso. 

El calendario político-judicial que el Congreso no puede ignorar

Hace 2 minutos
Un colectivo y una combi chocaron en Constitución.

Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos

Hace 25 minutos
Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Hace 26 minutos
Ayrton Costa, de Boca, escapa ante la marca de Quintana y Leguizamón.

Boca lo da vuelta y le gana 2-1 a Olimpia en su último amistoso de verano en San Nicolás

Hace 33 minutos
Al menos 21 muertos y 25 heridos graves por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

Hace 1 hora