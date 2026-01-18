El picante gesto del Colo Barco que sacudió el clásico entre Estrasburgo y Metz

Racing de Estrasburgo ganó el clásico por 2-1 frente a Metz, en el estadio Stade de la Meinau, por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia, con el argentino Valentín Colo Barco como figura y protagonista de un escándalo sobre el final: un gesto del ex-Boca Juniors ante un rival encendió la polémica en el fútbol francés.
En una temporada satisfactoria para el exjugador de Brighton, el Clásico del Este lo tuvo como eje central del fútbol del local y con gran participación en cada jugada de ataque de Racing. Parado como doble cinco, en una nueva función en Europa, el Colo se destacó tanto adentro como fuera de la cancha.
Es que finalizado el partido, con triunfo para los de Estrasburgo tras los goles de Diego Moreira y Martial Godo, había empatado transitoriamente Gauthier Hein, el jugador de la Selección argentina le negó el saludo al capitán rival y se golpeó el escudo en la cara en pleno campo de juego.
La reacción del Colo Barco no fue casualidad. Hein había marcado de penal el empate transitorio y lo festejo de cara a la hinchada local: se cruzó de brazo y se frotó los hombros en una clara provocación. El argentino tomó nota de la chicana y se vengó sobre el final, negándole el saludo al capitán.
De esta manera, el equipo de los argentinos Barco y Joaquín Panichelli, y el paraguayo Julio Enciso, quedó en el séptimo lugar de la liga francesa, a tres puntos de los puestos de copas internacionales. Y en medio de rumores sobre el interés de gigantes de Europa como Chelsea (pedido por su ex DT Liam Rosenior) y Bayern Münich de Alemania.