El picante gesto del Colo Barco que sacudió el clásico entre Estrasburgo y Metz El exlateral de Boca la rompió en la victoria de Racing de Estrasburgo por 2-1 y luego protagonizó un cruce caliente con un rival que encendió la polémica al finalizar el partido.







El Colo Barco la rompe en Francia y ya está en la mira del Bayern Münich. @RCSA

Racing de Estrasburgo ganó el clásico por 2-1 frente a Metz, en el estadio Stade de la Meinau, por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia, con el argentino Valentín Colo Barco como figura y protagonista de un escándalo sobre el final: un gesto del ex-Boca Juniors ante un rival encendió la polémica en el fútbol francés.

En una temporada satisfactoria para el exjugador de Brighton, el Clásico del Este lo tuvo como eje central del fútbol del local y con gran participación en cada jugada de ataque de Racing. Parado como doble cinco, en una nueva función en Europa, el Colo se destacó tanto adentro como fuera de la cancha.

Es que finalizado el partido, con triunfo para los de Estrasburgo tras los goles de Diego Moreira y Martial Godo, había empatado transitoriamente Gauthier Hein, el jugador de la Selección argentina le negó el saludo al capitán rival y se golpeó el escudo en la cara en pleno campo de juego.

EL COLO BARCO MOSTRÓ EL ESCUDO Y LA PICANTEÓ



Atención al detalle del gesto que realizó el argentino, luego de la victoria de Estrasburgo en el clásico frente al Metz, por la Ligue 1.



La reacción del Colo Barco no fue casualidad. Hein había marcado de penal el empate transitorio y lo festejo de cara a la hinchada local: se cruzó de brazo y se frotó los hombros en una clara provocación. El argentino tomó nota de la chicana y se vengó sobre el final, negándole el saludo al capitán.

De esta manera, el equipo de los argentinos Barco y Joaquín Panichelli, y el paraguayo Julio Enciso, quedó en el séptimo lugar de la liga francesa, a tres puntos de los puestos de copas internacionales. Y en medio de rumores sobre el interés de gigantes de Europa como Chelsea (pedido por su ex DT Liam Rosenior) y Bayern Münich de Alemania.