"Me despedí de mi hermana embarazada": el desgarrador testimonio de una pasajera tras el choque de trenes en España

La mujer se trasladaba en una de las unidades que descarriló en Córdoba. Por la tragedia ya se registraron al menos 39 muertos.

Una mujer que se trasladaba junto a su hermana embarazada en uno de los trenes de alta velocidad que descarriló en la provincia española de Córdoba recordó el hecho, por el cual se registraron al menos 39 personas muertas y más de un centenar de heridos.

En diálogo con Telecinco, la pasajera recordó el momento en el que observó a su hermana, quien se encuentra embarazada de cinco meses, luego del descarrilamiento: "Pensé 'hasta aquí'. Miré a mi hermana como diciéndole 'adiós' y se apagó todo. Intenté ir hacia mi hermana y me dijeron ‘estás pisando a una niña’ y no pude acceder. Había muchos cachos de tren en el medio".

En tal sentido, señaló que permanece internada. "Me sacaron por una ventana mientras veía a mi hermana del otro lado de la ventana inconsciente. Empecé a gritar 'está embarazada'. Los bomberos se la llevaron al hospital. No sabemos qué va a pasar ahora. Está en observación y estamos esperando. No sabemos ningún pronóstico", expresó.

También marcó que su perro permanece desaparecido luego del hecho, que llevó a un amplio operativo de los servicios de emergencia: "Aprovecho para buscar a mi perro. Son familia también".

Según informaron medios españoles, un tren de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló y terminó cruzando a la vía paralela por la que circulaba una formación de la estatal Renfe Alvia, que viajaba desde Madrid hacia Huelva. Como consecuencia del impacto y el cruce de vagones, ambos trenes terminaron fuera de las vías.

TV EN DIRECTO | Ana, una víctima del accidente de tren, cuenta cómo vivió esos momentos: "Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada" https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/ewIFzXZHZi

Las primeras reconstrucciones indican que los últimos vagones del tren de Iryo fueron los que descarrilaron. Algunos quedaron retorcidos y volcados, lo que complicó las tareas de rescate. Varios pasajeros permanecieron atrapados entre los hierros y debieron ser evacuados por bomberos y personal sanitario en medio de un operativo de alta complejidad.

Desde el lugar del accidente, responsables de los equipos de rescate describieron escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados, con estructuras deformadas y personas atrapadas, lo que obligó a realizar maniobras delicadas para acceder a los sobrevivientes.

La estatal ferroviaria Adif confirmó que el accidente provocó el corte total del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras se evalúan los daños en la infraestructura. En paralelo, hospitales de distintas regiones activaron protocolos de emergencia para recibir a los heridos.

Una pareja de argentinos cambió a último momento su pasaje de tren que chocó en España

En medio de las noticias del trágico choque de trenes en España, en el que murieron 39 personas, hay un resquicio para un poco de luz. Una pareja de argentinos que vacacionaba en la península ibérica se salvó de milagro al cambiar a último momento el pasaje que habían sacado para viajar en una de las formaciones que protagonizaron incidente. "Nos ganamos la lotería, volvimos a nacer", afirmaron.

En medio de su viaje por España, Estefanía y su compañero decidieron extender sus vacaciones y quedarse unos días más en Málaga. Para eso, cambiaron el ticket que habían sacado para el tren Iryo que salió de la Costa del Sol con destino a Madrid y descarriló en su paso por Adamuz, cerca de Córdoba.

"Nos ganamos la lotería", planteó ella a el diario español El Mundo. "Volvimos a nacer", aseguraron, y contaron que recién habían empezado a cenar cuando recibieron la noticia. Luego, un mensaje en el celular informando del siniestro y anunciando la cancelación del viaje que tenían previsto realizar a primera hora de este lunes.

"Nos quedamos en shock", relató Estefanía. Ahora, buscan la manera de volver a Madrid para tomar el vuelo de regreso a Argentina, con una especial sensación adentro que combina el miedo con el alivio de haber evitado ser parte de una tragedia.