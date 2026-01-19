El look "lluvioso" de Alexis Mac Allister que muchos querrán copiar: tiene mucho estilo El mediocampista del Liverpool salió a pasear por la ciudad con su pareja, Ailén Cova, y su hija Alaia. Para hacer frente al frío y la lluvia, eligió un estilo clásico y urbano con prendas oversize. Por + Seguir en







Alexis Mac Allister marcó tendencia con un look urbano y muy canchero. Redes sociales

Alexis Mac Allister salió a pasear por Liverpool con su novia, Ailén Cova, y la hija de ambos, Alaia.

Eligió un look "lluvioso" para combatir el frío y el mal tiempo del invierno inglés.

Usó una campera oversize de cuero negro, con cuello de piel sintética, y unos pantalones holgados de color camel.

Completó el outfit con zapatillas deportivas, gorra, anteojos de sol y un bolso de cuero negro tejido. El invierno europeo no detiene a Alexis Mac Allister, quien salió a pasear con su pareja, Ailén Cova, y la hija de ambos, Alaia, a pesar del clima lluvioso que es tan habitual en Inglaterra. El mediocampista del Liverpool y la Selección argentina sorprendió con un look cargado de estilo que muchos querrán copiar.

Alexis eligió una campera negra de cuero oversize con un corte clásico y detalles minimalistas, como botones en las mangas y un cuello de piel sintética blanca. La combinó con unos pantalones camel de corte holgado y largo, casi tocando el suelo, que aportaron comodidad y un aire relajado.

Completó el look con unas zapatillas deportivas blancas con detalles negros, un clásico del streetwear; una gorra blanca con visera negra y, a pesar de la lluvia, anteojos de sol. Pero el accesorio que más se destacó fue un bolso negro de cuero tejido y diseño estructurado, que combinó elegancia y funcionalidad.

Look Alexis Mac Allister Instagram @alemacallister El presente de Alexis Mac Allister en Liverpool Alexis Mac Allister se sumó al Liverpool en junio de 2023, seis meses después de haberse consagrado campeón del mundo en Qatar con la Selección argentina. Después de jugar un amistoso, su debut oficial fue el 13 de agosto de ese año en el empate ante Chelsea por la primera fecha de la Premier League.

Desde ese momento, el pampeano se consolidó como titular y figura del equipo, convirtiéndose en una pieza clave del mediocampo. Sus buenas actuaciones se reflejaron en los dos títulos que, hasta el momento, ganó con el Liverpool: la EFL Cup (Copa de la Liga) en 2024 y la Premier League en 2025.

En lo que va de la temporada 2025-2026, lleva jugados 29 partidos entre Premier League, Champions League y EFL Cup. Convirtió un gol, repartió cuatro asistencias y recibió cuatro tarjetas amarillas.