Tragedia ferroviaria en España: revelan que hubo 8 alertas por problemas técnicos antes del choque

Tras el incidente, Adif suspendió la conexión de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. La medida regirá, al menor, hasta el miércoles.

Hasta el momento se reportaron 39 personas fallecidas y hay más de un centenar de heridos

España vivió una de los accidentes ferroviarios más dramáticos de los últimos tiempos, cuando dos trenes colisionaron y descarrilaron en Adamuz (Córdoba). Ahora, las primeras investigaciones revelaron que la ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) había advertido al menos ocho problemas técnicos antes del impacto donde murieron 39 personas .

De acuerdo a lo que informan los medios españoles, el gestor ferroviario señaló que la mayoría de estas cuestiones estaban relacionados con la señalización del tramo , aunque también había otras por un problema en la catenaria y en las infraestructuras.

Incluso, estas advertencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba se hizo mención en el Senado el pasado verano, por pregunta del Partido Popular. En ese entonces, el Gobierno reconoció haber atendido dos “incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización”.

En la exposición por parte del PP, se hacía principal énfasis en “posibles fallos de seguridad”, que fueron localizados en el viaducto de El Valle, “debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario”.

Desde el Ministerio de Transportes, respondieron que “los aparatos de dilatación del viaducto entraron en contacto con el raíl” y que la incidencia “fue solucionada por la brigada especializada en desvíos durante su horario de mantenimiento ”, agregó el medio El País de España.

Otra de las incidencias que se mencionó en el Senado, se localizó en una tarjeta de relés, sobre la que el Gobierno reconoció que era “un componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de localización” y que “fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema”. El Ministerio de Transportes sostuvo que en todo momento estuvieron “garantizadas las condiciones de seguridad de la circulación”.

La ADIF había alertado sobre las incidencias en sus redes sociales

El propio medio español, El País, Adif había informado en sus redes sociales al menos ocho incidencias en Adamuz.

El 14 de abril del año pasado, desde la cuenta oficial del gestor ferroviario, Infoadif, publciaron en X: “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en catenaria entre Adamuz y Alcolea. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible”.

Casi un mes después, indicaron que “una incidencia que afecta a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba está generando retrasos a los trenes de alta velocidad de la relación Madrid-Andalucía”.

También supero reportar los problemas de señalización han sido recurrentes donde destacaron que los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía “registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba”. A raíz de esta incidencia el PP llevó al Senado las preguntas. El 1 de septiembre hubo otra incidencia en señalización.

Por su parte, el 26 de octubre se informó de “una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar), línea de alta velocidad Madrid-Sevilla”, que causó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz. Mientras, el 23 de diciembre se notificó otro problema “debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba”.

El tramo Madrid-Sevilla es el más antiguo de la red ferroviaria de alta velocidad, con su entrada en operación en 1992 con seis frecuencias diarias del AVE de Renfe. Ese tráfico se ha multiplicado con la entrada en competidores de la operadora pública en la liberalización de 2019.