18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández

El campeón del mundo brilla en el Chelsea, donde es capitán y figura. Su desempeño llamó la atención de otro club grande que apuesta a sumarlo en el próximo mercado de pases.

Por
Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.

Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.

  • El PSG quiere comprar a Enzo Fernández, según informó L'Équipe.
  • El club francés buscaría sumarlo en el próximo mercado de pases, de cara a la temporada 2026-2027.
  • Según medios europeos, el Real Madrid también estaría siguiéndolo de cerca.
  • Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles: tiene contrato vigente con el Chelsea hasta mediados de 2032.

Los principales clubes europeos se están moviendo fuerte en el mercado de pases de enero, e incluso algunos de ellos ya piensan en la ventana de transferencias de mitad de año. En este contexto, trascendió que un gigante de Europa quiere quedarse con un campeón del mundo: Enzo Fernández.

La Selección argentina buscará defender el título mundial en 2026.
Te puede interesar:

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

Según informó L'Équipe, el Paris Saint-Germain está evaluando seriamente el nombre del mediocampista de cara a la renovación para la temporada 2026-2027. El argentino es capitán y figura del Chelsea, y tiene un perfil de futbolista total que encaja perfectamente con las pretensiones del club francés.

Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles. Fernández llegó a los Blues a mediados de 2023, seis meses después de salir campeón en Qatar, y firmó un contrato de larga duración hasta 2032. Para acordar una salida, PSG tendría que presentar una oferta millonaria que deje contentos a todos.

Enzo Fernández en el Mundial de Clubes

Además, no sería el único club interesado en quedarse con Enzo. Según medios europeos, hace tiempo que el Real Madrid lo viene siguiendo de cerca. Tras la salida de Xabi Alonso, el equipo está en plena reconfiguración y busca opciones que ordenen y lideren el mediocampo.

Los clubes por los que pasó Enzo Fernández

Enzo Fernández se formó en las inferiores de River y debutó en Primera en marzo de 2020, en un partido por Copa Libertadores. En agosto de ese año fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. Volvió a Núñez a mediados de 2021 por pedido de Marcelo Gallardo.

En esa etapa, Fernández logró consolidarse en el Millonario y ganar dos títulos: el Campeonato de Primera División 2021 y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional. A mediados de 2022 dio el salto a Europa cuando fue comprado por el Benfica; apenas seis meses después fue transferido al Chelsea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Gallardo apuesta a este jugador para la temporada 2026.

La oferta millonaria que River rechazó por uno de sus futbolistas

Enzo Fernández marcó tendencia con un look total black.

El look al estilo callejero de Enzo Fernández que se robó todas las miradas

Suspenden el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada: posibles formaciones, horario y dónde ver el partido

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada

El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera, de Cerro.
play

San Lorenzo no pudo ganar en su último amistoso de pretemporada: 0-0 ante Cerro Porteño en Uruguay

Rating Cero

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

BTS está compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
play

BTS llega por primera vez a la Argentina: cómo se preparan las Army y qué sorpresas planean

últimas noticias

play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 19 minutos
Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

Hace 52 minutos
Plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026.

Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Hace 54 minutos
El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

Hace 55 minutos
Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Hace 56 minutos