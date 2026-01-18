Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández El campeón del mundo brilla en el Chelsea, donde es capitán y figura. Su desempeño llamó la atención de otro club grande que apuesta a sumarlo en el próximo mercado de pases. Por + Seguir en







Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.

El PSG quiere comprar a Enzo Fernández, según informó L'Équipe.

El club francés buscaría sumarlo en el próximo mercado de pases, de cara a la temporada 2026-2027.

Según medios europeos, el Real Madrid también estaría siguiéndolo de cerca.

Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles: tiene contrato vigente con el Chelsea hasta mediados de 2032. Los principales clubes europeos se están moviendo fuerte en el mercado de pases de enero, e incluso algunos de ellos ya piensan en la ventana de transferencias de mitad de año. En este contexto, trascendió que un gigante de Europa quiere quedarse con un campeón del mundo: Enzo Fernández.

Según informó L'Équipe, el Paris Saint-Germain está evaluando seriamente el nombre del mediocampista de cara a la renovación para la temporada 2026-2027. El argentino es capitán y figura del Chelsea, y tiene un perfil de futbolista total que encaja perfectamente con las pretensiones del club francés.

Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles. Fernández llegó a los Blues a mediados de 2023, seis meses después de salir campeón en Qatar, y firmó un contrato de larga duración hasta 2032. Para acordar una salida, PSG tendría que presentar una oferta millonaria que deje contentos a todos.

Enzo Fernández en el Mundial de Clubes Además, no sería el único club interesado en quedarse con Enzo. Según medios europeos, hace tiempo que el Real Madrid lo viene siguiendo de cerca. Tras la salida de Xabi Alonso, el equipo está en plena reconfiguración y busca opciones que ordenen y lideren el mediocampo.

Los clubes por los que pasó Enzo Fernández Enzo Fernández se formó en las inferiores de River y debutó en Primera en marzo de 2020, en un partido por Copa Libertadores. En agosto de ese año fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. Volvió a Núñez a mediados de 2021 por pedido de Marcelo Gallardo.

En esa etapa, Fernández logró consolidarse en el Millonario y ganar dos títulos: el Campeonato de Primera División 2021 y el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional. A mediados de 2022 dio el salto a Europa cuando fue comprado por el Benfica; apenas seis meses después fue transferido al Chelsea.