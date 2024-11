Toto Salvio cumplió con la ley del ex: hizo el gol del triunfo de Lanús a Boca, pero no lo gritó

"Era más que importante este partido para nosotros. Por ser Boca es una motivación extra jugar contra el más grande. Por eso, el equipo hizo un gran trabajo para llevarse la victoria. Necesitábamos esta victoria después del golpe por la Copa. Ojalá que sea un punto de partida hasta el final", aseguró Salvio en diálogo con TNT Sports.

El volante ofensivo de 34 años, que volvió a Lanús este año, aclaró que no gritó el gol debido a que es hincha del conjunto de La Ribera: "Todo el mundo sabe que no me hace gracia hacerle un gol a Boca, que siempre está en mi corazón. A mí no me pone contento, pero sí ayudar al equipo. Espero que venga más goles en el torneo".

El gol de Toto Salvio a Boca por la Liga Profesional 2024