Se terminó el sueño de Lanús en la Copa Sudamericana: perdió 1-0 con Cruzeiro

El Granate no pudo superar al conjunto brasilero.

Tras la igualdad 1-1 en Brasil , el Granate de Ricardo Zielinski y el conjunto brasilero protagonizaron un gran partido . Ambos salieron en busca de un triunfo que les permitiera llegar al partido decisivo del torneo. Sin embargo, en esa disputa, los locales no pudieron romper la resistencia del arquero Cassio y de los postes, mientras que la visita se llevó la victoria gracias a un gol de Kaio Jorge a los 44' .

Cassio y Bou El arquero Cassio intenta rechazar ante el delantero Walter Bou. Prensa Lanús

"Mucha bronca, teníamos una ilusión grande. Allá habíamos hecho un gran partido, pero lamentablemente en el fútbol no hay justicia. Dimos todo, pero no pudimos pasar, lo buscamos con todo. Ellos nos hicieron el gol en la última jugada del primer tiempo. Hicimos todo, pero no se nos dio", explicó el defensor Carlos Izquierdoz a ESPN.

Cruzeiro se metió por primera vez en la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el sábado 23 de noviembre en el estadio La Nueva Olla de Asunción, capital de Paraguay. El jueves conocerá a su rival, que saldrá del duelo entre la Academia de Gustavo Costas y el Timao de Ramón Díaz, que se enfrentarán en Avellaneda.

El gol de Cruzeiro a Lanús por la Copa Sudamericana 2024