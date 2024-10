El fuerte anuncio de la FIFA que afecta a River y Boca de cara al Mundial de Clubes 2025

“La FIFA se complace en nombrar a Hisense como el primer socio oficial de la nueva Copa Mundial de Clubes, lo que marca un avance emocionante en la fructífera relación entre las dos organizaciones y da inicio a una serie de anuncios comerciales para la competencia mundial de fútbol de clubes más inclusiva de la historia”, informó el organismo.

Según se detalló, este acuerdo “allana el camino para que en las próximas semanas se anuncien más acuerdos de patrocinio para la nueva competición insignia de clubes de la FIFA”. Este avance, podría generar que surjan más más auspiciantes.

En esa línea, Infantino le dio “la bienvenida” a la marca de electrodomésticos, como socio oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. “El compromiso de Hisense con la innovación y la tecnología se alinea con nuestra visión para este torneo, que reunirá a los 32 mejores equipos de todo el mundo para una celebración inolvidable de nuestro juego que revolucionará el fútbol de clubes”, expresó en un evento que se llevó a cabo en Shanghái.

Al mismo tiempo, aseguró que esta alianza “ofrecerá a los aficionados formas únicas de participar en el torneo, tanto dentro como fuera de la cancha, al tiempo que sentará las bases tecnológicas y de innovación” para un futuro en la Copa Mundial de Clubes.

Embed - Gianni Infantino - FIFA President en Instagram: "The AFC Member Associations and Regional Associations Presidents’ and General Secretaries’ Conference 2024 in Seoul, Korea Republic, was a great opportunity to meet our fantastic, hardworking stakeholders in Asia to analyse the brilliant work done to grow football and take lessons to build a better future. I also highlighted the importance of leadership and good governance while highlighting FIFA’s key focus areas to make football more global. Our collective focus lies on infrastructure development, talent development, refereeing development, providing more opportunities to national teams, and increasing investment in women’s teams, youth teams, and club football. As the most inclusive FIFA Women’s World Cup 2023 did for the women’s national teams, the biggest-ever FIFA World Cup 2026 will provide more opportunities to the men’s national teams, with more slots available for Asian countries than ever before. Similarly, for clubs, a new era of global inclusivity and solidarity will be heralded from 15 June 2025 in the United States with the new FIFA Club World Cup kicking off. "