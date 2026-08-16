La divertida broma de Arruabarrena a Palermo en el partido entre Boca y Platense El entrenador de Boca volvió a encontrarse con el ídolo y máximo goleador del Xeneize y protagonizaron divertido momento. Por Agregar C5N en









La divertida broma de Arruabarrena a Palermo en el partido entre Boca y Platense

Rodolfo Arruabarrena volvió a compartir un momento especial con Martín Palermo y Diego Cagna, sus excompañeros durante una de las etapas más exitosas de Boca, tras el empate 1-1 entre el Xeneize y Platense en Vicente López.

En conferencia de prensa, Arruabarrena contó que había hablado con Cagna antes del encuentro y aprovechó la situación para hacerle una broma a Palermo. "Palermo no lo sabe, pero hablé con Cagna. Le di el equipo, pero empezaba con Córdoba, Ibarra...", comentó entre risas, en referencia a dos históricos futbolistas del Xeneize. "Capaz que le ganábamos con ese equipo, pero hay alguno con sobrepeso", agregó el entrenador, en tono jocoso, al recordar a algunos de sus excompañeros.

Más allá de la broma, Arruabarrena destacó el vínculo que mantiene con ambos y valoró que estén nuevamente trabajando en el fútbol argentino. "Nos conocemos. Es verdad que Platense tiene un partido importante. Le deseo lo mejor, es gente amiga, que quiero mucho", expresó.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de un próximo encuentro fuera de las canchas: "Ya nos juntaremos a comer, que paguen ellos". Además, celebró que Palermo y Cagna estén nuevamente en la Liga Profesional.

El regreso de Palermo al fútbol argentino como entrenador de Platense le dio un condimento especial al partido. Antes del comienzo, los hinchas de Boca presentes en el estadio Ciudad de Vicente López le dedicaron una bandera y una ovación al máximo goleador histórico del club.

"HABLÉ CON CAGNA"



El Vasco Arruabarrena bromeó sobre Diego y Martín Palermo, excompañeros en Boca, tras el empate entre Boca y Platense. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/0dHZhELMQg — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 16, 2026 Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate con Platense Boca volverá a jugar el martes 18 de agosto a las 19, cuando visite a Deportivo Recoleta por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega con ventaja después de haberse impuesto 3-1 en el encuentro de ida, por lo que buscará cerrar la serie y avanzar a los cuartos de final del certamen continental.