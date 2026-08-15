Alerta en Boca: los cuatro jugadores que podrían irse en el mercado de pases

La dirigencia recibió ofertas por algunos futbolistas y Juan Román Riquelme evalúa la posibilidad de cederlos. ¿Quiénes son?

En la recta final del mercado de pases, Boca todavía tiene cuatro futbolistas que podrían dejar el club si llegan ofertas que cumplan con las condiciones que pide la dirigencia. Juan Román Riquelme analiza junto a la dirigencia las posibilidades para reemplazarlos.

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El primer de ellos es Exequiel Palacios, el delantero no renovó su contrato, que vence el 31 de diciembre, y Boca acordó buscarle una salida. Napoli ofreció u$s10 millones, pero la negociación se frenó por el fair play financiero. Ahora, Celta de Vigo ofrece seis millones y el Xeneize pretende al menos ocho, aunque podrían acordar por siete.

También podría emigrar Mauricio Benítez, mediocampista regresó a Boca después de 18 meses a préstamo en Royal Antwerp de Bélgica. El club no ejecutará la opción de compra de cinco millones de dólares, pero podría quedarse con el jugador por 2,5 millones. En Bélgica disputó 41 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia.

El volante chileno, Williams Alarcón, estuvo cerca de pasar a préstamo a Atlanta United, pero la negociación se frenó. Boca todavía no descarta su salida en este mercado. Llegó al club en enero de 2025 por cinco millones de dólares y jugó 34 partidos.

Por último, el delantero Milton Giménez tampoco es tenido en cuenta y podría salir tras la llegada de Enner Valencia. Olimpia de Paraguay preguntó por él, pero por ahora no hubo acuerdo. Boca espera una propuesta que convenza a la dirigencia.

Leandro Paredes explicó por qué Boca pudo sacar dos veces del medio ante Recoleta

Leandro Paredes fue consultado al final del partido entre Boca y Recoleta por una de las situaciones más insólitas de la jornada: el equipo argentino sacó del medio tanto al comienzo del encuentro como en el inicio del segundo tiempo, algo que no correspondía porque el conjunto paraguayo debía poner la pelota en juego tras el entretiempo.

El capitán de Boca fue claro al explicar lo sucedido. “El árbitro dijo 'saca Boca' y sacamos”, señaló Paredes cuando le preguntaron por la situación. El mediocampista reconoció que dentro de la cancha se dieron cuenta del error, pero decidieron seguir las indicaciones del árbitro.

La particular escena se produjo en un partido que comenzó complicado para el Xeneize. A los cinco minutos, Pedro Ríos sacó un remate que se desvió en Leandro Lozano y dejó sin posibilidades al arquero Álvaro Montero. Así, Recoleta se puso rápidamente en ventaja.

No fue la única polémica de la noche que protagonizó el chileno Piero Maza Gómez, quien, sobre el cierre del primer tiempo, expulsó a Wilfrido Báez después de pegar un codazo a Flores y dejó a Recoleta con diez jugadores. En el ST, también echó a Dairon Mosquera por doble amarilla.