Boca: Claudia Villafañe sorprendió a todos y reveló si será candidata en las elecciones La empresaria se refirió por primera vez a la posibilidad de postularse en los comicios en el Xeneize, previstos para el próximo año. ¿Competirá contra Juan Román Riquelme? Por Agregar C5N en









Claudia Villafañe reveló si será candidata en Boca. Redes sociales

La empresaria Claudia Villafañe desmintió su candidatura a la vicepresidencia de Boca en las elecciones que se desarrollarán en 2027, después de los rumores que marcaban que competirá en una hipotética lista opositora contra el actual presidente del club, Juan Román Riquelme.

Villafañe publicó una historia en la red social Instagram en la que negó su candidatura en los comicios que se desarrollarán en 2027: "La información que se dio ayer en Puro Show sobre mi supuesta candidatura a la vicepresidencia del Club Atlético Boca Juniors es falsa. Es una pena tener que salir a desmentir una noticia cuando, antes de darla públicamente lo correcto hubiera sido consultarme".

"Lamento que se haya difundido información que no es cierta y agradezco a quienes se comunicaron conmigo para conocer mi versión", agregó en esta línea.

En tanto, la exesposa del astro Diego Maradona se refirió en La Cocina Rebelde a su simpatía por el Xeneize pero se distanció de la política: "Me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp y no entendía nada. Soy fanática de Boca desde que tengo uso de razón y agradezco el trato de Román con mis hijas porque ellas van al club. Me parece incorrecto un lugar que no sé y no entiendo. Me encantaría que se junten distintas personas para sacar a Boca adelante pero yo no. No me gusta la política y no es lo mío".

La publicación de Claudia Villafañe. Instagram (@claudiavillafaneok) El mensaje de Claudia Villafañe a Lionel Messi y su familia tras la muerte de Jorge La familia Messi atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Jorge, una noticia que generó conmoción entre sus seres queridos y allegados. En medio de este difícil momento, Claudia Villafañe se expresó a través de sus redes sociales y les dedicó unas sentidas palabras de acompañamiento.