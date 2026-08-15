Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Platense El equipo del Vasco Arruabarrena, que igualó 1 a 1 ante el Calamar, se llevó un punto y no pudo escalar posiciones en la tabla de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize ya piensa en el siguiente compromiso. Por Agregar C5N en









Boca Juniors ya piensa en su siguiente compromiso. X: @LigaAFA

Boca Juniors empató 1 a 1 con Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura y no pudo sumar de a tres para consolidar el buen presente que construyó en las últimas presentaciones. Tras la igualdad o en Vicente López, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena ya se enfoca en su próximo partido.

El Xeneize volverá a jugar el martes 18 de agosto desde las 19, cuando visite a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino llegará con una ventaja importante obtenida en el encuentro de ida.

En el primer cruce, Boca se impuso 3-1 ante Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó y quedó bien posicionado para avanzar a los cuartos de final. Pedro Ríos puso en ventaja a los paraguayos, pero Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores dieron vuelta el resultado para el equipo argentino.

El conjunto paraguayo terminó aquel encuentro con nueve jugadores por las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera. Boca buscará cerrar la serie en Paraguay y, si consigue avanzar, podría encontrarse con River en semifinales, aunque el Millonario todavía debe superar a Independiente Santa Fe y luego afrontar los cuartos.

Los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, con las revanchas previstas del 15 al 17, mientras que las semifinales tendrán sus cruces entre el 13 y 14 de octubre y el 20 y 21. La final está programada para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los cuatro jugadores que podrían dejar Boca antes del cierre del mercado de pases En la recta final del mercado de pases, Boca analiza posibles salidas para cuatro futbolistas. Exequiel Palacios no renovará su contrato y podría ser transferido: Napoli ofreció u$s10 millones, mientras Celta de Vigo propuso seis. El Xeneize pretende al menos ocho, aunque podría aceptar una cifra cercana a siete. Mauricio Benítez también aparece entre los candidatos a emigrar tras regresar de su préstamo en Royal Antwerp. Boca no ejecutará la opción de compra de cinco millones, aunque podría negociar su permanencia por u$s2,5 millones. Williams Alarcón, en tanto, estaría cerca de pasar a préstamo a Atlanta United, pero esa posibilidad quedó frenada. El cuarto futbolista es Milton Giménez, quien perdió protagonismo tras la llegada de Enner Valencia y podría continuar su carrera en otro club. Olimpia de Paraguay consultó por el delantero, aunque todavía no hubo acuerdo. La dirigencia espera una propuesta que convenza para concretar alguna de estas operaciones. Enner Valencia firmó contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2027. Generada con IA