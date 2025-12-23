23 de diciembre de 2025 Inicio
Un jugador de futsal casi pierde un ojo tras un accidente con pirotecnia en pleno partido

Ocurrió en la Copa de la Liga de Fútbol Sala de Rusia. Los fuegos artificiales lanzaron chispas directamente en la cara del jugador Dmitry Khusainov.

Dmitry Khusainov

Dmitry Khusainov, el jugador accidentado.

Un jugador de la Copa de la Liga de Fútbol Sala de Rusia sufrió un grave accidente tras ser impactado por pirotecnia en pleno encuentro. El incidente ocurrió en la ciudad de Kémerovo durante el partido entre Ukhta y Novaya Generatsiya, cuando un dispositivo de efectos especiales se activó directamente sobre el rostro del deportista Dmitry Khusainov.

El suceso se desencadenó tras un gol del equipo rival, momento en el que Khusainov se encontraba accidentalmente posicionado sobre una instalación de "fuegos artificiales fríos". Las chispas impactaron de forma directa en sus ojos, lo que provocó la interrupción inmediata del juego y una situación de alarma generalizada en el estadio.

El medio Nexta TV, que difundió las imágenes del impacto, detalló que el jugador quedó envuelto por la descarga del dispositivo. “Los fuegos artificiales lanzaron chispas directamente a su cara. Después de un tiempo, pudo regresar al partido”, informó el medio sobre la reincorporación del atleta tras recibir atención primaria en la cancha.

Por su parte, la organización del torneo emitió un descargo oficial asumiendo la responsabilidad por el error técnico en la activación de los dispositivos. “Los organizadores se disculpan por el lanzamiento tardío de los fuegos artificiales fríos durante el gol, que podrían haber perjudicado la salud de Khusainov”, expresaron los responsables del evento en un comunicado.

Pese a que el jugador pudo completar el encuentro, que finalizó con una victoria por 6-5 para su equipo, las evaluaciones médicas posteriores revelaron la gravedad real de las lesiones. Según los reportes difundidos tras el suceso, Khusainov “estuvo a punto de perder un ojo como consecuencia del accidente”, lo que confirmó el riesgo extremo que corrió su salud.

