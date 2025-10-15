15 de octubre de 2025 Inicio
Sueña en grande: tiene 50 mil habitantes y tiene chances de clasificar al Mundial 2026

Esta selección protagoniza una campaña histórica en las Eliminatorias Europeas y sueña con el repechaje.

Los 10 futbolistas que tuvieron la oportunidad de jugar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

En pleno Atlántico Norte, un pequeño país de apenas 50 mil habitantes está escribiendo una historia que pocos imaginaban: Islas Feroe quedó a un paso de lograr el mayor hito de su historia en el fútbol y, con una combinación favorable de resultados, podría acceder al repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. Lo que parecía una fantasía comienza a tomar forma gracias a una sorprendente victoria frente a República Checa.

El look que eligió De Paul para ver un encuentro de fútbol.
Camisa a rayas, gorra statement y actitud: la fórmula street style de Rodrigo De Paul

Esta selección, que nunca logró participar en una Eurocopa ni en una Copa del Mundo, consiguió un triunfo histórico por 2 a 1 ante los checos y encendió la ilusión de todo el país. Con una plantilla integrada por jugadores que militan en ligas menores, este resultado no solo impactó en el marcador, sino también en el ánimo de un equipo acostumbrado a luchar desde el anonimato. Dos goles, uno de un futbolista del ascenso esloveno y otro de la segunda división danesa, alcanzaron para ponerlos en el centro del mapa futbolero.

El escenario del Grupo continúa abierto: Croacia lidera con 16 puntos, República Checa lo sigue con 13 y las Islas Feroe suman 12, aún con una fecha pendiente. Detrás aparecen Montenegro (6) y Gibraltar (0), ya eliminados. El cierre será en noviembre, cuando los nórdicos visiten a Croacia y los checos reciban a Gibraltar. Si esta sorprendente selección logra sumar en Zagreb y los checos tropiezan, podrían quedar segundos y acceder al repechaje, una hazaña sin precedentes para una nación tan pequeña.

Mundial 2026

Los clasificados confirmados al Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un formato ampliado con 48 selecciones y se inaugurará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Hasta el momento, ya son varios los equipos que aseguraron su presencia en la máxima cita del fútbol internacional.

Por el lado de los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá ya tienen su lugar garantizado. Japón fue la primera selección asiática en confirmar su clasificación, seguido por Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, que debutará en una Copa del Mundo, y Jordania, otro país que participará por primera vez.

CAbo verde

En Oceanía, Nueva Zelanda se convirtió en el primer equipo en conseguir el boleto directo, luego de imponerse en la final de las Eliminatorias de la OFC. En Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya sellaron su pasaje, con Bolivia esperando su suerte en el repechaje.

África, por otra parte, también suma representantes: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde, que jugará su primer Mundial luego de ganar su grupo en las Eliminatorias. Así, el certamen que se desarrollará en Norteamérica promete ser uno de los más diversos de la historia, con nuevas selecciones que harán su debut en el escenario más grande del planeta.

